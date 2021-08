"Kannste Kanzleramt?" mit Baerbock, Laschet und Scholz: Sendetermin und Übertragung

"Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule" - so lautet der Titel eines Kreuzverhörs im Klassenzimmer. Hier kommen alle Infos zu Sendetermin, Sendezeit, Übertragung im TV und als Stream. Gibt es auch eine Wiederholung?

Sat.1 bringt demnächst eine Sendung mit Kindern, die auch für Erwachsene ganz aufschlussreich sein dürfte: "Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule". Wir versorgen Sie hier mit den Einzelheiten.

"Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule": Sendetermin und Sendezeit

Sat.1 hat die Ausstrahlung der Sendung für Donnerstag, 9. September 2021, angekündigt. Sendebeginn ist 20.15 Uhr.

Worum geht es bei "Kannste Kanzleramt?"

„Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule“ basiert auf dem internationalen TV-Format "Facing the Classroom" - zu deutsch also etwa "Stell' dich der Klasse". Neben anderen prominenten Wahlkandidaten haben bereits der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern diese ganz spezielle Wahlkampf-Herausforderung angenommen.

Es geht dabei um ein Kreuzverhör im Klassenzimmer. 16 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland im Alter zwischen acht und 13 Jahren stürzen sich auf die - behaupteten oder echten - Fähigkeiten von Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD).

Sie beweisen dabei zumTeil ein erstaunlich professionelles Talent in Sachen Investigativ-Bohren - die Kids lassen nicht locker bei Themen, die jungen Menschen aktuell auf den Nägeln brennen. Digitale Schule, Klimaschutz, Fremdenfeindlichkeit: Welche Antworten geben die beiden Kandidaten und die Kandidatin auf diese Fragen? Schaffen es ­­Scholz, Laschet und Baerbock, den Kindern ihre politischen Vorhaben und Ziele einprägsam und vor allem verständlich zu erklären? Welches Zeugnis bekommen die drei politischen Schwergewichte am Ende? Wer, und das ist hier natürlich die Eine-Million-Dollar-Frage, kann am Ende denn nun wirklich Kanzler?

Übertragung von "Kannste Kanzleramt?" im TV und als Stream

Das Kreuzverhör der drei politischen Führungsleute kann ganz konventionell im linearen TV-Programm von Sat.1 verfolgt werden. Zeitgleich wird es im Livestream des Senders übertragen - den finden Sie hier.

Gibt es Wiederholungen von "Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule"?

Bisher hat Sat.1 sich zu diesem Thema noch nicht konkret geäußert. Es ist aber davon auszugehen, dass die Sendung zumindest eine Weile in der Mediathek des Senders - sie läuft im Streamingdienst Joyn - abrufbar sein wird.

Der Basisdienst von Joyn ist kostenlos. Wer es gern etwas komfortabler möchte, kann die Premium-Version Joyn Plus abonnieren. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (einschließlich achtmal Pay-TV), immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte sowie Werbefreiheit und "brillante HD-Qualität". Das Abo ist monatlich kündbar.

Joyn ist der gemeinschaftliche Streamingdienst des TV-Unternehmens ProSiebenSat.1 Media SE. Zu der im bayerischen Unterföhring angesiedelten Gruppe zählen unter anderem ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Gallileo.tv.