Kanye West über Donald Trump: "Er ist mein Bruder"

Kanye West äußert wieder Sympathien für Donald Trump. Auf Twitter nennt er ihn seinen "Bruder". Wests Ehefrau Kardashian relativiert die Aussage.

Kanye West nennt Donald Trump auf Twitter seinen "Bruder". Der US-Rapper und Gatte von Kim Kardashian schrieb: "Man muss nicht mit Trump einverstanden sein , aber der Mob bringt mich nicht dazu, ihn nicht zu lieben. Wir sind beide Drachenenergie. Er ist mein Bruder. Ich liebe jeden. Ich stimme nicht allem zu, was jemand macht. Das ist es, was uns zu Individuen macht. Und wir haben das Recht auf unabhängige Gedanken." Dazu postete er noch ein Foto mit Trumps Markenzeichen, der roten Baseballmütze - signiert von Trump höchstpersönlich.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.