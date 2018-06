vor 37 Min.

Kanye West veröffentlicht erstes Album seit zwei Jahren

Kanye West hat ein neues Album veröffentlicht. Zwischen "YE" und seinem letzten Album "The Life of Pablo" liegen zwei Jahre.

US-Rapper Kanye West hat die Veröffentlichung seines neuen Albums am Donnerstagabend mit einer Promiparty in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming gefeiert. Neben seiner Ehefrau Kim Kardashian West kamen nach US-Medienberichten und Fotos in den Netzwerken unter anderem die Schauspieler Chris Rock und Jonah Hill. Fotos zeigten die Besucher auf einer Ranch mit Partyzelten und Lagerfeuern.

"YE": Erstes Album seit Kanye Wests Krankenhausaufenthalts

Das Album mit dem Titel "YE", das sieben Songs enthalten soll, ist das erste des Musikers nach seinem Krankenhausaufenthalt wegen Erschöpfung. Vor zwei Jahren hatte er sein bislang letztes Album "The Life of Pablo" herausgebracht. Die gleichnamige Tour brach er später ab.

Kim Kardashian West twitterte am Donnerstagabend, dass ihr Mann das Coverfoto für das Album auf dem Weg zu der Listening-Party mit seinem Smartphone gemacht habe.

Der 40-Jährige hatte vor gut einem Monat US-Präsident Donald Trump via Twitter unerwartet seinen Respekt gezollt und ihn als seinen Bruder bezeichnet. Die mehrere Jahrhunderte lange Geschichte der Sklaverei hatte er dann in einem TMZ-Interview als "eigene Entscheidung" der Opfer bezeichnet. Nach teils heftiger Kritik stellte er klar, dass Millionen Menschen sich seiner Ansicht nach natürlich nicht freiwillig hätten versklaven lassen.

Kim Kardashian selbst hat seine Aussage ebenfalls relativiert: West würde Trumps Politik nicht befürworten. Jedenfalls würden sich ihre Ansichten von denen ihres Mannes unterscheiden, schrieb sie. Millionen Menschen folgen Kardashians Sendungen. Sie hat auf Twitter 60 Millionen Follower - Trump "nur" 52,3 Millionen. Über Trump, der auch einmal Reality-TV-Star war ("The Apprentice"), sagen viele Kritiker, er habe die Präsidentschaft in eine Show verwandelt. (AZ/dpa)

