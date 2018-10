08:26 Uhr

Karlie Kloss folgt Heidi Klum bei "Project Runway" Panorama

Die Fernsehshow "Project Runway" unterliegt bald einer neuen Führung. Heidi Klum gibt die Moderation an Karlie Kloss ab. Was sich außerdem ändert.

Heidi Klum (45) hat eine Nachfolgerin bei der US-Castingshow "Project Runway": Das amerikanische Model Karlie Kloss (26) soll als Gastgeberin und ausführende Produzentin die langjährige deutsche Moderatorin ersetzen. Sie selbst sei mit "Project Runway" aufgewachsen und freue sich total darauf, die Leitung der Show zu übernehmen, sagte Kloss am Mittwoch in einer Mitteilung laut Hollywood Reporter.

Die Kandidaten der Sendung sind gelernte Designer, die "Project Runway" als Karrieresprungbrett nutzen wollen. Zu gewinnen gibt es 100.000 US-Dollar und die Präsentation einer eigens entworfenen Kollektion bei der New York-Fashion Week. Gastjuroren waren unter anderem Michael Kors, Victoria Beckham und Sarah Jessica Parker.

Heidi Klum gibt Gastgeberrolle bei "Project Runway" für neue Show auf

Klum hatte gemeinsam mit dem Modeberater Tim Gunn 16 Staffeln der Show über aufstrebende Modedesigner moderiert. Und das ziemlich erfolgreich - mehrmals war das Format für den Emmy nominiert. Im September gab das Duo seinen Ausstieg bekannt und kündigte zugleich eine neue Reality-Fashionshow beim Streamingdienst Amazon Prime Video an.

Für Gunn soll bei "Project Runway" nun der Designer Christian Siriano einspringen. Zu den neuen Juroren gehören der Modeschöpfer Brandon Maxwell und die frühere "Teen Vogue"-Chefredakteurin Elaine Welteroth. Die nächste Staffel unter Leitung von Karlie Kloss ist für 2019 geplant.

Wer ist Karlie Kloss?

Die 26 Jahre alte Blondine lief schon zu Beginn ihrer Karriere für namhafte Modehäuser und Designer wie Dior, Dolce&Gabbana und Marc Jacobs. Außerdem war sie "Victoria's Secret Engel". Ihre eigene TV-Show "Movie Night With Karlie Kloss" lief im US-amerikanischen Fernsehen gut. Doch sie freut sich auf die neue Herausforderung, wie sie über die Plattform Instagram mitteilte: "I can't wait", was übersetzt so viel heißt wie: "Ich kann es kaum erwarten." (lesa, dpa)

