Kartell-Verfahren: Richter und seine Frau in Mexiko zu Hause erschossen

Mörderischer Alltag in Mexiko: In Colima wurden ein Richter und seine Frau erschossen.

In Mexiko sind ein Richter und seine Frau erschossen worden. Der Mann leitete ein Verfahren gegen den Sohn des berüchtigten Kartell-Chefs "El Mencho".

Unbekannte sind in Mexiko in das Zuhause eines Bundesrichters eingedrungen und haben ihn und seine Ehefrau erschossen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in der westmexikanischen Stadt Colima, wie Mexikos Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Der Richter Uriel Villegas Ortiz hatte bei Strafverfahren den Vorsitz geführt, in die Rubén Oseguera González alias "El Menchito", der Sohn des berüchtigten Kartell-Chefs Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho"), involviert war.

Mord an Richter in Mexiko: Steckt der Kartell-Chef "El Mencho" dahinter?

Oseguera González wurde im Februar an die USA ausgeliefert. Sein Vater, Chef des mächtigen Kartells Jalisco Nueva Generación (CJNG), ist wegen Drogenhandels in die USA und Morden in Mexiko einer der meistgesuchten Verdächtigen in den zwei Ländern. Das US-Außenministerium hat zehn Millionen Dollar für Informationen ausgelobt, die zu seiner Festnahme führen. Vor wenigen Tagen verbreiteten sich in Mexiko Berichte, Sicherheitskräfte hätten "El Mencho" getötet. Staatspräsident Andrés Manuel López Obrado wies dies am Montag zurück.

Den Angriff auf Villegas Ortiz und seine Frau überlebten die zwei jungen Töchter des Paares sowie eine Haushaltsangestellte. Medienberichten zufolge fielen dabei rund 20 Schüsse. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko fast 100 Mordopfer pro Tag registriert. Colima zählt zu den am stärksten von der Gewalt betroffenen Gebieten.

Gewalt in Mexiko: Kartelle verbreiten Angst und Schrecken

Die Gewalt geht zu einem großen Teil auf das Konto von Kartellen und Banden, die in Drogenhandel, Entführungen und Erpressung verwickelt sind. Oft haben die Gangster Verbindungen zu örtlichen Sicherheitskräften. Die meisten Verbrechen in Mexiko werden nie aufgeklärt, geschweige denn geahndet. Viele Richter erhalten Personenschutz. (dpa)

