Vier Monate nach dem Hochwasser: Wo die Bürokratie im Ahrtal versagt

Plus Nach der Flut schlagen sich die Bewohner des Ahrtals mit Anträgen zur finanziellen Unterstützung herum. Für viele ist es ein Wettlauf gegen die Zeit.

Von Lisa Gilz

Rolf Schmitt nennt den Kasten in Eifeler Platt „Bürro“. Diesen weißen Container, der mitten im Überschwemmungsgebiet Marienthal steht, mit Gittern vor dem einzigen Fenster. An einer Wand sind ein paar Stühle aufgereiht. An der anderen befindet sich ein Schreibtisch, dessen Oberfläche unter Dokumenten kaum noch zu sehen ist. Schmitt lässt sich auf einen Stuhl fallen. Auf den zehn Quadratmetern kommt der Dorfvorsteher gedanklich weg von der Baustelle in seinem Haus, weg von den eigenen Sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

