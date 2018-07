15:57 Uhr

Kate Upton ist schwanger Panorama

US-Model Kate Upton erwartet gemeinsam mit Ehemann Justin Verlander ihr erstes Kind. Ihre Schwangerschaft machte die 26-Jährige auf Instagram öffentlich.

Kate Upton (26) wird Mutter. "Schwanger in Miami", schrieb das Model zu einem Foto auf Instagram, das sie mit leichtem Babybauch zeigt. Im Hintergrund sind Palmen, Strand und der Atlantik unter blauem Himmel zu sehen. Innerhalb kürzester Zeit gratulierten Zehntausende Fans zur Schwangerschaft.

Den Baseballspieler Verlander von den Houston Astros hatte sie Anfang November in Italien geheiratet, nur Tage nachdem die Astros erstmals die Meisterschaft World Series gewannen.

Kate Upton hat rund sechs Millionen Fans auf Instagram

Upton stammt aus Florida und wurde vor allem durch Fotos im Magazin Sports Illustrated bekannt. 2017 war sie zum dritten Mal auf der Titelseite der Zeitschrift abgebildet.

Kate Upton spielte daneben bereits in mehreren Filmen mit, unter anderem in der Komödie "Die Schadenfreundinnen" an der Seite von Cameron Diaz (43). Auch in sozialen Netzwerken ist die 26-Jährige ein Star: Allein auf der Fotoplattform Instagram verfolgen knapp sechs Millionen User ihre Beiträge. (dpa/AZ)

