Katie Fforde - Familie auf Bewährung im ZDF: Handlung, TV-Termin, Darsteller

Herzkino-Zeit im Juni: Das ZDF zeigt eine neue Folge der Reihe "Katie Fforde". Die aktuelle Folge trägt den Namen "Familie auf Bewährung". Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler spielen bei "Katie Fforde - Familie auf Bewährung" mit? Wie ist die Handlung? Wir haben Ihnen die Antworten in diesem Text zusammengestellt.

"Katie Fforde - Familie auf Bewährung" heute im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Katie Fforde - Familie auf Bewährung" läuft am Sonntag, 13. Juni 2021, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 90 Minuten. Wer nicht bis Sonntagabend warten möchte, der kann sich "Katie Fforde - Familie auf Bewährung" als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung der ZDF-Romanze "Katie Fforde - Familie auf Bewährung"

Eigentlich ist es die Horrorvorstellung schlechthin für Lektorin Jane Grant: ein Urlaub im Wohnmobil, auf engstem Raum mit anderen Menschen. Nie im Leben sähe so ihre Traumauszeit aus. Ihr Mann Clark hingegen kann sich wenig Schöneres vorstellen, als mit der Familie genau auf diese Art und Weise in die Wildnis aufzubrechen. Zumindest hat er das jahrelang behauptet.

Umso erstaunter ist Clark, als Jane ihre Meinung vom einen auf den anderen Tag ändert. Das hängt allerdings damit zusammen, dass ihr Chef mit der Kündigung gedroht hat. Jane hatte ein Werk von Autor John Dwyer kritisiert. Der war daraufhin so erbost, dass er damit drohte, den Verlag zu wechseln. Dwyer wohnt abgeschieden in den Wäldern Neuenglands. Dort möchte ihn Jane aufspüren und zur Rede stellen.

Jane erzählt ihrer Familie natürlich nichts von den wahren Gründen für ihre plötzliche Wohnmobilleidenschaft. Doch sie ist nicht die einzige Reisende mit Geheimnissen im Gepäck. Clark hat eine heimliche Geliebte: Ashley. Die verfolgt die vermeintlich glückliche Familie kurzerhand. Und auch Sohn Robin und seine Schwester Lilly haben ihr kleines Geheimnis, was immer wieder zu unguten Situationen führt.

Das Wohnmobil ist natürlich die denkbar ungünstige Unterkunft, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und so kommt es wie es kommen muss: Ein Drama folgt auf das andere. Am Ende müssen sich alle in der Familie unangenehme Fragen gefallen lassen und Antworten liefern.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei "Katie Fforde - Familie auf Bewährung" mit?

Jane Grant - Ann-Kathrin Kramer

Clark Grant - Thomas Heinze

- Pinch - Bernhard Bettermann

Ashley - Friederike Linke

Lilly Grant - Pauline Rénevier

Robin Grant - Sam Heinze

Wilma - Nina Franoszek

Mechaniker - Jackson Royal

Paul - Will Noonan

Don - Buzz Van Dyke

Maggie - Mayme Paul

Lehrerin - Kathy-Ann Hart

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

