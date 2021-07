Worum geht es bei "Katie Fforde - Meine verrückte Familie"? Alle Infos zur Besetzung, dem TV-Termin und der Handlung

Demnächst geht die Serie "Katie Fforde" mit der Folge "Meine verrückte Familie" weiter. Hier erfahren Sie, wann und wo. Außerdem gibt es Infos zur Handlung und den Schauspielern.

Katie Fforde ist eine britische Schriftstellerin, die am 27. September 1952 als Catherine Rose Gordon-Cumming in London geboren wurde. Das ZDF verfilmt regelmäßig Motive aus ihren Romanen, so auch in der Folge "Meine verrückte Familie". Hier erfahren Sie, wann die Episode gesendet wird, worum es dabei geht und welche Darsteller mitspielen.

"Katie Fforde - Meine verrückte Familie": Wann läuft die Folge 2 der Staffel 9 im ZDF?

Das ZDF hat der Sendung für Sonntag, 4. Juli 2012, angekündigt. Start ist um 20.15 Uhr, der Film läuft 88 Minuten.

Handlung: Worum geht es bei "Katie Fforde - Meine verrückte Familie"?

Anwältin Stella Sheridan will eben jetzt ihre Karriere mit einem großen Fall in Fahrt bringen, da taucht wie aus dem Nichts ihre Mutter Barbara bei ihr auf: Nach 40 Ehejahren hat Stellas Vater sie sitzen gelassen. Die Frau Mama sorgt nun dafür, dass im Leben der Anwältin kein Stein auf dem anderen bleibt. Wenig später erscheint auch noch Stellas chaotische Schwester Maddie auf dem Plan.

Die Anwältin muss mit so vielen Bällen gleichzeitig jonglieren, dass einem schon vom bloßen Zuschauen schwindlig wird. Der imageträchtige Sorgerechtsstreit von Senatorin Maureen Holmes zwingt Stella zu vollem Einsatz. Denn trotz ihres Studiums an einer renommierten Elite-Universität ist die junge Anwältin nicht etwa, wie von ihr erhofft, einer stylishen Nobelkanzlei gelandet. Stattdessen arbeitet sie für eine Klientel von störrischen Bauern und steckt an der amerikanischen Ostküste buchstäblich bis zu den Knien im Kuhmist.



Es geht also bei ihren Fällen im Wesentlichen um kaputte Traktoren und die Qualität von Zuchtbullensperma. Als sie das medienwirksame Mandat der Lokalpolitikerin Maureen Holmes an Land zieht, scheint sich das Blatt zu wenden - endlich mal was Prestigeträchtiges!



Nebenbei ist Stella auch in ihrem Privatleben stark gefordert: Nachdem sie den Heiratsantrag ihres Freunde Josh akzeptiert hat, will der sofort mit Volldampf in die Hochzeitsplanung einsteigen. Aber Stella hat dafür im Moment absolut keinen Sinn. Sie wird völlig von ihrer verzweifelten Mutter in Anspruch genommen. Barbara kann es einfach nicht fassen, dass ihr Mann Stanley sie für seine jüngere Fitnesstrainerin Jazzy verlassen hat. Sie droht ihrer Tochter einen Strich durch deren komplette Lebensplanung zu machen: Sie vertreibt nicht nur Stellas Verlobten Josh aus dem gemeinsamen Schlafgemach, sondern stürzt sich auch noch mit Stellas gegnerischem Anwalt Richard Duncan in eine Liebesaffäre.

Besetzung von "Katie Fforde - Meine verrückte Familie": Welche Schauspieler sind im Cast?

Stella Sheridan - Wanda Perdelwitz

- Barbara Sheridan - Michaela May

- Stanley Sheridan - Andreas Schmidt-Schaller

- Josh Olsen - Robin Sondermann

- Maddie Sheridan - Kristina Pauls

- Rita - Therese Hämer

Jazzy - Aléa Figueroa

Richard Duncan - Robert Herrle

- Maureen Holmes - Cassandre Fiering

- Scott Angwin - Jeffrey Thompson

Kellner - Matthew Malone

Richterin - Judith Nelson Dilday

Hinter der Kamera waren aktiv:

Regie - Helmut Metzger

Drehbuch - Kirsten Peters

Kamera - Meinolf Schmitz

- Schnitt - Angelika Sengbusch

Musik - Jens Fischer

"Katie Fforde - Meine verrückte Familie": Gibt es das Video auch in der ZDF-Mediathek?

Selbstverständlich. Die Episode ist bis einschließlich 26. Juni 2022 in der Mediathek des Senders verfügbar.