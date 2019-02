vor 1 Min.

Katy Perry und Orlando Bloom sollen sich verlobt haben Panorama

Ganz kitschig am Valentinstag haben sich Schauspieler Orlando Bloom und seine On-Off-Freundin, Sängerin Katy Perry, wohl verlobt. Für beide wird es die zweite Ehe.

Orlando Bloom und Katy Perry haben sich Medienberichten zufolge verlobt. Der Schauspieler ("Der Herr der Ringe", "Fluch der Karibik") und die Sängerin, die 2008 mit dem Hit "I kissed a Girl" bekannt wurde, führen seit drei Jahren eine On-Off-Beziehung: Anfang 2016 kamen sie zusammen, trennten sich aber nach rund einem Jahr wieder. Seit dem Frühjahr 2018 sind sie erneut ein Paar.

Katy Perry und Orlando Bloom: Verlobung am Valentinstag

Nun sollen sich die beiden Superstars verlobt haben - ganz klischeemäßig ausgerechnet am 14. Februar, Valentinstag. Katy Perrys Mutter Mary Hudson postete ein Foto des pinken Verlobungsrings in Form einer Blume sowie des zukünftigen Ehepaars auf Facebook. "Schaut, wer sich am Valentinstag verlobt hat", schrieb sie zu dem Bild, auf dem ihre Tochter und Orlando Bloom unter einem riesigen Bogen aus roten Rosen stehen. Den Post löschte sie am Freitagnachmittag jedoch wieder.

Am Freitag postete dann auch Katy Perry persönlich ein Bild mit ihrem zukünftigen Gatten Orlando Bloom und dem auffälligen Ring an ihrer Hand auf Instagram. An der Decke schweben zahlreiche Herz-Luftballons. Dazu schrieb die 34-Jährige "Full Bloom", was soviel heißt wie "in voller Blüte", gleichzeitig aber ein Anspielung auf den Nachnamen ihres Verlobten sein dürfte.

Verliebt, verlobt: Katy Perry und Orlando Bloom waren beide bereits verheiratet

Sowohl für Katy Perry als auch für Orlando Bloom wird es die zweite Ehe sein. Katy Perry hatte im Oktober 2010 den britischen Komiker Russell Brand geheiratet, die Ehe hielt bis Januar 2012. Orlando Bloom war von 2010 bis 2013 mit dem australischen Victoria's-Secret-Model Miranda Kerr verheiratet, mit der der 42-Jährige gemeinsam den achtjährigen Sohn Flynn hat. (sli)

