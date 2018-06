vor 22 Min.

Kein "Anne Will" heute Abend: Wann endet die Pause? Panorama

Anne Will und ihre gleichnamige Talkshow befinden sich in der Sommerpause.

Auf "Anne Will" müssen die TV-Zuschauer heute Abend verzichten: Die Talkshow setzt wegen Sommerpause aus. Was läuft stattdessen?

Von Oliver Bosch

Anne Will hat mit ihrer gleichnamigen Talkshow eigentlich jeden Sonntagabend ab 21.45 Uhr einen festen Sendeplatz. Heute Abend, 17. Juni 2018, müssen Fans der Diskussionsrunde allerdings sehr stark sein. Wie übrigens die nächsten Wochen auch: Anne Will und ihre Gäste legen entspannt die Beine hoch und machen Sommerpause.

Stattdessen geht Hauptkommissar Claudius Zorn zusammen mit Kollege Schröder in "Zorn - Kalter Rauch" ab 21.45 Uhr auf Verbrecherjagd. Vorher läuft ab 20.15 Uhr der Tatort "Durchgedreht". Dabei handelt es sich nicht um eine neue Folge der Kult-Krimi-Serie, sondern um eine Wiederholung eines Kölner Falls vom Sommer 2016.

Anne Will kehrt im August aus der Sommerpause zurück

Anne Will beendet erst in mehreren Wochen ihre Sommerpause Nach Angaben der ARD läuft die nächste Sendung von "Anne Will" am 12. August - wie gewohnt um 21.45 Uhr. Über welches Thema Anne Will und ihre Gäste bei der Rückkehr auf den Bildschirm diskutieren werden, ist momentan noch nicht bekannt. Wie die Erfahrung lehrt, legt der Sender das Thema erst kurzfristig fest.

Sie haben keine Lust auf Hauptkommissar Zorn? Wie wäre es mit König Fußball im ZDF als Alternative? Ab 20 Uhr möchten Brasiliens Samba-Kicker mit Zauberfußball die Schweizer Rasensportler vom Platz fegen. Danach analysieren Oliver Welke und Oliver Kahn zusammen mit Gästen den Spieltag.

Die ganze Fußball-WM-Hysterie interessiert Sie nicht? Dann sind Sie beim Alienthriller "Die 5. Welle" auf RTL und im Anschluss daran "Spiegel TV" besser aufgehoben. Für Feingeister zeigt Arte das mit Oscars überschüttete Meisterwerk "Amadeus". RTL II möchte mit Emotionen punkten und schickt das Drama "Wie durch ein Wunder" ins Quotenrennen.

Kein "Anne Will" heute - alte Folgen sind in der Mediathek abrufbar

Das ist auch nicht, was Sie heute Abend sehen möchten? Wie wäre es mit einer der letzten Sendungen von "Anne Will"? Alte Folgen, die Sie verpasst haben oder nochmals anschauen möchten, gibt es als Wiederholungen hier in der Mediathek der ARD.

In der letzten Sendung vom 10. Juni 2018 war das Thema "Nach dem G7-Gipfel". In der Sondersendung stellte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel den Fragen von Anne Will. Weitere Gäste waren nicht geladen. Moderatorin und Politikerin sprachen unter anderem darüber, ob Angela Merkel es bereue, nochmals angetreten zu sein, wie sie zur BAMF-Affäre steht und ob sie zur Fußball-WM nach Russland fährt.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Bild: Jörg Carstensen, dpa

