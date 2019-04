09:34 Uhr

Kein "Anne Will" heute: Wann endet die Pause?

Anne Will geht heute am 28.4.19 nicht auf Sendung.

"Anne Will" heute Abend am 28.4.19 fällt aus: Die Sendung befindet sich in einer Pause. Wann kehrt sie zurück und was läuft stattdessen?

"Anne Will" gehört für viele Menschen genauso zum Sonntagabend wie der Tatort (heute aus Dresden). Die Talkshow fällt aber wie schon in den vergangenen Wochen aus.

Wann endet die Pause? Nach Angaben der ARD wird die nächste Folge am 5. Mai ausgestrahlt - also am kommenden Sonntag. Das Thema und die Gäste sind noch nicht bekannt.

Aber was läuft stattdessen am 28.4.19 im Ersten? Nach dem Tatort folgt um 21.45 Uhr ein weiterer Krimi: Nämlich die Folge "Eine andere Welt" der schwedischen Reihe "Maria Wern, Kripo Gotland". Wer darauf keine Lust hat, könnte auch die letzte Folge von "Anne Will" in der Mediathek nachholen. Hier noch einmal die Infos über Thema und Gäste.

"Anne Will": Thema und Gäste der letzten Sendung

In der letzten Sendung am 7.4.19 nahmen sich Anne Will und ihre Gäste ein Thema vor, das schon seit Jahren immer wieder diskutiert wird: Es ging um Großbritanniens Austritt aus der EU. Konkret lautete das Thema: "Wie lange denn noch? Das Ringen um den Brexit".

Prominente Gäste diskutierten bei "Anne Will" über diese Fragen. Unter anderem war Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen dabei. Das war die komplette Runde:

Ursula von der Leyen (CDU): Bundesministerin der Verteidigung

Günter Verheugen (SPD): Ehemaliger EU-Kommissar

Philippa Whitford: Abgeordnete der Scottish National Party im britischen Unterhaus

Greg Hands: Tory-Abgeordneter und ehem. Staatssekretär im britischen Außenhandelsministerium

Annette Dittert: Leiterin des ARD-Studios London

"Anne Will" live im TV und Stream

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten. Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Prominente Gäste, prominente Moderatorin: Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

