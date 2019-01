vor 30 Min.

Kein Anne Will heute: Wann kommt die nächste Sendung? Panorama

Anne Will heute am 13. Januar im Ersten fällt aus. Die Talkshow ist noch in der Winterpause. Wann kommt die nächste Sendung? Der Termin ist schon bekannt.

Anne Will ist iam Sonntag im Ersten eine feste Größe. Heute am 13.1.19 fällt die Talkshow allerdings erneut aus. Anne Will ist mit ihrem Team noch in der Winterpause. Doch der nächste Sendetermin für die bekannte Moderatorin, die am Sonntagabend regelmäßig nach dem Tatort beste Quoten schafft, steht schon fest.

Anne Will heute nicht - Nächster Sendetermin ist schon bekannt

Die nächste Folge von Anne Will am Sonntag zeigt das Erste nach eigenen Angaben am Sonntag, 20. Januar 2019. Gäste und Thema sind allerdings noch nicht bekannt. Das hängt von der tagesaktuellen Lage ab. Die Redaktion entscheidet immer erst wenige Tage vor der Sendung, welches Thema im Talk besprochen werden soll - und welche Gäste dazu passen. Nicht selten ist das übrigens Robert Habeck. Kein Politiker war 2018 in den reichweitenstarken Fernseh-Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen so häufig zu Gast wie der Grünen-Bundesvorsitzende. Laut einer Auswertung war Habeck 13 Mal bei "Maischberger", "Anne Will", "Hart aber fair" oder "Maybrit Illner" zu sehen.

Das Konzept der Talkshow am Sonntagabend funktioniert. Bei der letzten Sendung von Anne Will vor der Winterpause am 16. Dezember waren 3,84 Millionen Zuschauer (13,4 Prozent Marktanteil) mit dabei. Neben Wolfgang Kubicki (FDP), Ex-SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz war auch die neue CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zu Gast. Thema der Sendung war vor einem Monat: "CDU mit neuer Chefin – reicht das für einen Neustart?"

"Anne Will" ist live im TV und der ARD-Mediathek zu sehen

Anne Will diskutiert immer sonntags um 21.45 Uhr mit ihren Gästen über politische Prozesse, wirtschaftliche Zusammenhänge und gesellschaftliche Trends. Das Erste zeigt alle Folgen von "Anne Will" parallel zur TV-Ausstrahlung auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss über mehrere Wochen abrufbar.

"Anne Will" läuft seit 2007 im Ersten. Ende 2015 erhielt die Talkshow den Sendeplatz von Günther Jauch zurück und wird seither wieder am Sonntagabend ausgestrahlt. Die Sendung wird im Auftrag der ARD von der Will Media GmbH produziert, Geschäftsführerin ist Anne Will.

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Sie studierte Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin. Anschließend volontierte sie beim Sender Freies Berlin. Als erste Frau moderierte sie 1999 die ARD-Sportschau. Von 2001 bis 2007 sprach Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow. 2006 erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information". (AZ)

