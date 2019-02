Kein Anne Will heute: Wann kommt die nächste Sendung?

19:29 Uhr

Anne Will fällt heute am Sonntag, 10.02.2019, aus.

Anne Will heute am Sonntag, 10. Februar 2019, fällt aus. Wann kommt die Talkshow im Ersten wieder?

Kein Anne Will heute: Am Sonntag, 10. Februar 2019, fällt die Sonntagabend-Talkshow im Ersten aus. Stattdessen zeigt die ARD am Sendeplatz von Anne Will heute Abend nach dem Polizeiruf "Zehn Rosen" um 21.45 Uhr die Hochstapler-Komödie "Allmen und das Geheimnis der Libellen" mit Heino Ferch in der Hauptrolle.

Der nächste TV-Talk mit Anne Will wird nach Angaben der ARD wieder am Sonntag, 17. Februar 2019, um 21.45 Uhr, gezeigt. Gäste und Thema der Sendung stehen allerdings noch nicht fest.

Anne Will: Gäste und Thema zuletzt

Bei der jüngsten Sendung von Anne Will vergangene Woche ging es um das Thema "Recht auf Leben und Selbstbestimmung – die neue Debatte über Abtreibungen". Gäste waren dabei:

Kristina Hänel: Fachärztin für Allgemeinmedizin

Fachärztin für Allgemeinmedizin Franziska Giffey (SPD): Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Philipp Amthor (CDU): Mitglied des Deutschen Bundestages

Mitglied des Deutschen Bundestages Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP): Bundesjustizministerin a.D.

Bundesjustizministerin a.D. Teresa Bücker: Chefredakteurin des digitalen Frauenmagazins Edition F

Wer die Anne Will-Sendung in der Wiederholung sehen will, kann dies auch heute wieder in der Mediathek tun. Hier geht es zum Stream der Sendung.

Dass Anne Will - so wie heute am Sonntag, 10.02.19, ausfällt, kommt nicht so selten vor. Vor allem in den Ferien lässt der NDR die Talkshow regelmäßig ausfallen.

Anne Will war erst vor einigen Tagen zu Gast beim "Augsburger Allgemeine Live". Bei der Veranstaltung unserer Redaktion sagte sie unter anderem: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Das vollständige Interview können Sie hier nachlesen.

Hier sehen Sie auch noch einmal die besten Aussagen von Anne Will bei der Veranstaltung unserer Redaktion im Video:

Am Montagabend war TV-Moderatorin Anne Will zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live" im Textilmuseum. Sehen Sie hier, was sie im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz gesagt hat. Video: rt1.tv

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Sie studierte Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin. Anschließend volontierte sie beim Sender Freies Berlin. Als erste Frau moderierte sie 1999 die ARD-Sportschau. Von 2001 bis 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen - zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen. 2006 erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information".

Anne Will fällt heute aus

Seit 2007 läuft "Anne Will" im Ersten. Ende 2015 erhielt die Talkshow den Sendeplatz von Günther Jauch zurück und wird seither wieder am Sonntagabend ausgestrahlt - regelmäßig mit hohen Einschaltquoten. (AZ)

