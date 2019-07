14:20 Uhr

Kein Badewetter? In diesen Erlebnisbädern kann man immer plantschen

Im Erlebnisbad Nautilla in Illertissen kann man immer plantschen - völlig unabhängig vom Wetter.

Badespaß trotz Regenwetters - das geht. Und zwar im Erlebnisbad. Wir zeigen, wo in der Region Sie auch bei schlechtem Wetter plantschen können.

Dem Wetter ist es egal, ob gerade Ferien sind. Aber was tun, wenn es regnet und die Kinder trotzdem beschäftigt werden möchten. Ein Tipp: Ein Besuch im Erlebnisbad. Hier finden Sie vier Bäder in der Region, in denen sich auch bei Regenwetter viel Spaß haben können.

Hier finden Sie Erlebnisbäder in der Region

So funktioniert unsere interaktive Karte: Wenn Sie mit der Maus - oder am Touchscreen mit Ihren Fingern - auf die blauen Symbole klicken, erhalten Sie weitere Informationen zu den einzelnen Erlebnisbädern. Detailliertere Informationen zu den Bädern finden Sie unterhalb der Karte.

Titania, Neusäß

In der Badewelt Titania in Neusäß gibt es auf rund 1000 Quadratmetern Wasserfläche viele Möglichkeiten, um sich aktiv oder passiv zu erholen. Wer etwas mehr Gas geben möchte, kann sich auf den zwei Rutschen austoben. Im angeschlossenen Saunaparadies kann man sich nach Herzenslust ausschwitzen.

Adresse : Birkenalle 1, 86356 Neusäß

: Birkenalle 1, 86356 Neusäß Telefon : 0821/6506030

: 0821/6506030 Öffnungszeiten Badewelt:

Sonntag bis Donnerstag von 9.30 bis 21 Uhr

Freitag, Samstag sowie an allen bayerischen Feiertagen von 9.30 bis 22 Uhr

Sonntag bis Donnerstag von 9.30 bis 21 Uhr Freitag, Samstag sowie an allen bayerischen Feiertagen von 9.30 bis 22 Uhr Öffnungszeiten Saunaparadies:

Von Oktober bis April: täglich von 9.30 bis 23 Uhr

Von Mai bis September: Sonntag bis Donnerstag von 9.30 bis 22 Uhr

Freitag, Samstag sowie an allen bayerischen Feiertagen von 9.30 bis 23 Uhr

Von Oktober bis April: täglich von 9.30 bis 23 Uhr Von Mai bis September: Sonntag bis Donnerstag von 9.30 bis 22 Uhr Freitag, Samstag sowie an allen bayerischen Feiertagen von 9.30 bis 23 Uhr Eintrittspreise:

2 Stunden: 9,50 Euro (Kinder/Jugendliche) - 15 Euro (Erwachsene)

3 Stunden: 11 Euro/16,50 Euro

4 Stunden: 12,50 Euro/18 Euro

Tageskarte: 14 Euro/19,50 Euro

Übertritt ins Saunaparadies einmalig 9 Euro pro Person

2 Stunden: 9,50 Euro (Kinder/Jugendliche) - 15 Euro (Erwachsene) 3 Stunden: 11 Euro/16,50 Euro 4 Stunden: 12,50 Euro/18 Euro Tageskarte: 14 Euro/19,50 Euro Übertritt ins Saunaparadies einmalig 9 Euro pro Person Homepage: www.titania-neusaess.de

Donaubad, Neu-Ulm

Erlebnisbad, Freibad und Saunawelt - das Donaubad in Neu-Ulm bietet alles, was das Herz begehrt. Insgesamt stehen fünf Schwimmbecken und drei Rutschen bereit.

Adresse : Wiblinger Straße 55, 89231 Neu-Ulm

: Wiblinger Straße 55, 89231 Neu-Ulm Telefon : 0731/985990

: 0731/985990 Öffnungszeiten Erlebniswelt:

Oktober bis April

Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr

Freitag von 10 bis 23 Uhr

Samstag von 9 bis 23 Uhr

Sonn-, Feier- und Ferientage* von 9 bis 22 Uhr

Mai bis September

Montag bis Donnerstag von 10 bis 21 Uhr

Freitag von 10 bis 22 Uhr

Samstag 9 bis 22 Uhr

Sonn-, Feier- und Ferientage* von 9 bis 21 Uhr

* An Ferientagen in Bayern und/oder Baden Württemberg öffnet das Erlebnisbad bereits um 9 Uhr. Fällt ein Feier- oder Ferientag auf einen Freitag oder Samstag, so gilt am Abend immer die längere Öffnungszeit.

Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr Freitag von 10 bis 23 Uhr Samstag von 9 bis 23 Uhr Sonn-, Feier- und Ferientage* von 9 bis 22 Uhr Montag bis Donnerstag von 10 bis 21 Uhr Freitag von 10 bis 22 Uhr Samstag 9 bis 22 Uhr Sonn-, Feier- und Ferientage* von 9 bis 21 Uhr * An Ferientagen in Bayern und/oder Baden Württemberg öffnet das Erlebnisbad bereits um 9 Uhr. Fällt ein Feier- oder Ferientag auf einen Freitag oder Samstag, so gilt am Abend immer die längere Öffnungszeit. Öffnungszeiten Sauna:

Oktober bis April

Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr

Freitag von 10 bis 23 Uhr

Samstag von 9 bis 23 Uhr

Sonn-, Feier- und Ferientage* von 9 bis 22 Uhr

Von Mai bis September

Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr

Freitag von 10 bis 22 Uhr

Samstag 10 bis 22 Uhr

Sonn-, Feier- und Ferientage* von 9 bis 21 Uhr

* An Ferientagen in Bayern und/oder Baden Württemberg öffnet das Erlebnisbad bereits um 9 Uhr. Fällt ein Feier- oder Ferientag auf einen Freitag oder Samstag, so gilt am Abend immer die längere Öffnungszeit.

Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr Freitag von 10 bis 23 Uhr Samstag von 9 bis 23 Uhr Sonn-, Feier- und Ferientage* von 9 bis 22 Uhr Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr Freitag von 10 bis 22 Uhr Samstag 10 bis 22 Uhr Sonn-, Feier- und Ferientage* von 9 bis 21 Uhr * An Ferientagen in Bayern und/oder Baden Württemberg öffnet das Erlebnisbad bereits um 9 Uhr. Fällt ein Feier- oder Ferientag auf einen Freitag oder Samstag, so gilt am Abend immer die längere Öffnungszeit. Eintrittspreise:

Erlebnisbad (im Sommer inklusive Freibad)

2 Stunden: 6,50 Euro (Kinder/Jugendliche) - 9 Euro (Erwachsene)

3 Stunden: 8 Euro/10,50 Euro

4 Stunden: 9,50 Euro/12 Euro

Tageskarte: 12 Euro/14,50 Euro

Erlebnisbad und Sauna

3 Stunden: 18,50 Euro/20,50 Euro

4 Stunden: 20 Euro/22 Euro

Tageskarte: 22,50 Euro/24,50 Euro

(im Sommer inklusive Freibad) 2 Stunden: 6,50 Euro (Kinder/Jugendliche) - 9 Euro (Erwachsene) 3 Stunden: 8 Euro/10,50 Euro 4 Stunden: 9,50 Euro/12 Euro Tageskarte: 12 Euro/14,50 Euro 3 Stunden: 18,50 Euro/20,50 Euro 4 Stunden: 20 Euro/22 Euro Tageskarte: 22,50 Euro/24,50 Euro Homepage: www.donaubad.de

Therme Bad Wörishofen

Ein Stückchen Karibik mitten im Allgäu. In der Therme Bad Wörishofen gibt es neben jeder Menge Badespaß sogar echte Palmen. Im Vitalbad, dem textilfreien Wellnessbereich, kann man eine große Vielfalt an Saunen ausprobieren. Im Sportbad blueFun können sich Kinder und Familien austoben.

Adresse : Thermenallee 1, 86825 Bad Wörishofen

: Thermenallee 1, 86825 Bad Wörishofen Telefon : 08247/399300

: 08247/399300 Öffnungszeiten:

Familienbad blueFun

Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr

Familiensamstag von 9 bis 18 Uhr

Samstag blueFun von 18.30 bis 20 Uhr

Sonn- und Feiertage von 9 bis 20 Uhr

Ferientage von 10 bis 20 Uhr

Südsee-Therme (Zutritt ab 16 Jahren; Ausnahme Familiensamstag)

Montag bis Mittwoch von 10 bis 22 Uhr

Donnerstag und Freitag von 10 bis 23 Uhr

Familiensamstag 9 bis 18 Uhr

Samstagabend (textilfrei) 19 bis 24 Uhr

Sonntag 9 bis 22 Uhr

An Feiertagen ist die Therme bereits ab 9 Uhr geöffnet

Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr Familiensamstag von 9 bis 18 Uhr Samstag blueFun von 18.30 bis 20 Uhr Sonn- und Feiertage von 9 bis 20 Uhr Ferientage von 10 bis 20 Uhr (Zutritt ab 16 Jahren; Ausnahme Familiensamstag) Montag bis Mittwoch von 10 bis 22 Uhr Donnerstag und Freitag von 10 bis 23 Uhr Familiensamstag 9 bis 18 Uhr Samstagabend (textilfrei) 19 bis 24 Uhr Sonntag 9 bis 22 Uhr An Feiertagen ist die Therme bereits ab 9 Uhr geöffnet Eintrittspreise:

Familienbad blueFin

1,5 Stunden: 4 (Kinder bis 15 Jahre) - 8 Euro (Erwachsene)

3 Stunden: 7 Euro/12 Euro

Übergang zur Therme 8 Euro pro Person

Thermenparadis

2 Stunden: 17 Euro

4 Stunden: 23 Euro

Tageskarte: 32 Euro

Therme und Vitalbad

2 Stunden: 22 Euro

4 Stunden: 28 Euro

Tageskarte: 37 Euro

1,5 Stunden: 4 (Kinder bis 15 Jahre) - 8 Euro (Erwachsene) 3 Stunden: 7 Euro/12 Euro Übergang zur Therme 8 Euro pro Person 2 Stunden: 17 Euro 4 Stunden: 23 Euro Tageskarte: 32 Euro 2 Stunden: 22 Euro 4 Stunden: 28 Euro Tageskarte: 37 Euro Homepage: www.therme-badwoerishofen.de

Nautilla, Illertissen

Das Freizeitbad Nautilla in Illertissen bietet den Besuchern ein abwechslungsreiches Angebot. Man kann baden, saunieren, sich entspannen, einen Beauty und Spa-Tag genießen oder sich im Wasser sportlich betätigen.

Adresse : Gottfried-Hart-Straße 6, 89257 Illertissen

: Gottfried-Hart-Straße 6, 89257 Illertissen Telefon : 07303/902271

: 07303/902271 Öffnungszeiten Badeparadies:

Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr

Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr

Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 9.30 Uhr

Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 9.30 Uhr Öffnungszeiten Sauna:

Montag bis Mittwoch von 9 bis 22 Uhr

Donnerstag von 9 bis 23 Uhr

Freitag und Samstag von 9 bis 22 Uhr

Sonn- und Feiertage von 9.30 bis 21 Uhr

Eintrittspreise:

Badeparadies

1 Stunden: 3 Euro (Kinder bis 12 Jahre) - 5 Euro (Erwachsene)

2 Stunden: 4 Euro/7 Euro

3 Stunden: 5 Euro/8 Euro

4 Stunden: 6Euro(9 Euro

Tageskarte: 7 Euro/10 Euro

Sauna

2 Stunden: 13,50 Euro

3 Stunden: 14,50 Euro

4 Stunden: 15,50 Euro

Tageskarte: 16,50 Euro

Montag bis Mittwoch von 9 bis 22 Uhr Donnerstag von 9 bis 23 Uhr Freitag und Samstag von 9 bis 22 Uhr Sonn- und Feiertage von 9.30 bis 21 Uhr 1 Stunden: 3 Euro (Kinder bis 12 Jahre) - 5 Euro (Erwachsene) 2 Stunden: 4 Euro/7 Euro 3 Stunden: 5 Euro/8 Euro 4 Stunden: 6Euro(9 Euro Tageskarte: 7 Euro/10 Euro 2 Stunden: 13,50 Euro 3 Stunden: 14,50 Euro 4 Stunden: 15,50 Euro Tageskarte: 16,50 Euro Homepage: www.nautilla.com

Obacht: Das Erlebnisbad Wonnemar in Ingolstadt hat seit Ende Juni aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen.

