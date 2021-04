Kein Friede den Toten auf Netflix: Start, Handlung, Folgen, Cast, Trailer

"Kein Friede den Toten" ist demnächst bei Netflix zu sehen. Wir informieren Sie hier über die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Der Streaming-Dienst Netflix nimmt in wenigen Tagen die spanische Serie "Kein Friede den Toten", die auf dem Roman "The Innocent" von Harlan Coben basiert, in sein Programm auf. Produziert wurde die Serie von Belén Atienza, Harlan Coben, Jesús de la Vega, Sandra Hermida, Eneko Lizarraga und Oriol Paulo.

Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Start-Termin, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Schauspielern im Cast von "Kein Friede den Toten". Am Ende des Artikels finden Sie außerdem den offiziellen Trailer zu der neuen Netflix-Serie.

Start-Termin: Ab wann ist "Kein Friede den Toten" bei Netflix zu sehen?

"Kein Friede den Toten" ist ab dem 30. April 2021 bei Netflix in Deutschland zu sehen.

Handlung: Darum geht es in "Kein Friede den Toten"

Als der junge Mateo Vidal ohne Hintergedanken eines Nachts einen Streit auflösen will, endet dies in einem Totschlag. Neun Jahre nach dem schrecklichen Ereignis versucht er, sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Olivia ein neues und solides Leben aufzubauen.

Ein schockierender Anruf von Olivias Handy, die sich zu diesem Zeitpunkt geschäftlich auf Reisen befindet, beunruhigt Mateo jedoch. Dieser fängt an, frenetisch nach der Wahrheit zu suchen, denn seine Unschuld wird nun abermals angezweifelt. Dieses Mal von Lorena Ortiz, einer Polizeibeamtin, die in einem Selbstmordfall ermittelt.

Episoden: Das sind die Folgen von "Kein Friede den Toten" auf Netflix

Die Serie "Kein Friede den Toten" beinhaltet insgesamt acht Episoden. Bisher sind die Titel der einzelnen Folgen noch nicht bekannt. Wir reichen die Episodentitel an dieser Stelle nach, sobald die entsprechenden Informationen verfügbar sind.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Kein Friede den Toten"?

Mario Casas spielt die Hauptrolle des Mateo Vidal, der, nachdem er versehentlich einen anderen Menschen getötet hatte, in einen Strudel aus Intrigen und Mord gerät.

Hier finden Sie einen Überblick über alle Schauspieler im Cast und ihre Rollennamen in der Serie:

Rolle Schauspieler Mateo Vidal Mario Casas Emma Juana Acosta Teo Aguilar José Coronado Jaime Gonzalo de Castro Aníbal Miki Esparbé Olivia Costa Aura Garrido Kimmy Dale Martina Gusman Lorena Ortiz Alexandra Jiménez Hermana Irene Susi Sánchez Sonia Ana Wagener James Ty Wells

"Kein Friede den Toten": Der offizielle Trailer zur Netflix-Serie

Damit Sie sich einen Eindruck von der neuen Netflix-Serie "Kein Friede den Toten" verschaffen können, haben wir hier den englischen Trailer für Sie.

