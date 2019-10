08:20 Uhr

Kein "Friends" mehr bei Netfix: Wo läuft die Serie jetzt im Stream?

Wer gerade "Friends" auf Netflix schaut, sollte sich beeilen: Die Serien läuft dort nur noch bis zum 14. November 2019 - und ist danach auf Amazon Prime Video zu sehen.

Schlechte Nachricht für alle Netflix-Nutzer, die gerade "Friends" schauen: Die Serie wird dort nur noch bis zum 14. November angeboten und verschwindet dann aus dem Programm.

Kein "Friends" mehr bei Netflix: Ab 14. November im Stream auf Amazon Prime Video

Der Grund: Amazon Prime Video hat sich die Rechte an der Serie gesichert, die die Geschichte der Freunde Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc) und Chandler (Matthew Perry) erzählt. Ab dem 14. November wird sie in Deutschland nur noch exklusiv dort zu sehen sein.

Durch steigende Konkurrenz ist der Kampf im Streaming-Markt härter geworden. Mit der Übernahme von "Friends" ist Amazon Prime Video ein Schlag gegen Kontrahent Netflix gelungen. Schließlich gehört "Friends" mit seinen 236 Folgen zu den meistgeschauten Serien der Welt.

Auch in den USA verliert Netflix übrigens die Rechte an der Serie: Dort wird sie ab 2020 nur noch von HBO Max gezeigt. Wann dieser Anbieter auch in Deutschland startet, ist bislang unklar.

Von Netflix nach Amazon Prime Video: "Friends" hat Kultstatus

"Friends" stammt aus einer Zeit, in der Streaming noch kein Thema war. Die Sitcom lief von 1994 bis 2004 in zehn Staffeln. Sie erzählt damit über zehn Jahre lang die Geschichte von sechs Freunden in New York, die sich privat und beruflich entwickeln.

Auch Liebe ist ein großes Thema in der Serie. Zum einen kommen Monica und Chandler zusammen, die im Verlauf der Serie heiraten und Kinder bekommen. Sehr zentral ist außerdem die Beziehung zwischen Rachel und Ross, die im Laufe der zehn Staffel mehrmals zusammenkommen und sich wieder trennen.

Die Serie besitzt Kultstatus und hat viele andere Sitcoms beeinflusst. Mehr lesen Sie in unserem Artikel zum 25. Jubiläum: Warum plötzlich alle wieder "Friends" schauen. (AZ)

