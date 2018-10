Kein "Hart aber fair": Warum fällt die Sendung heute aus?

vor 48 Min.

"Hart aber fair" fällt heute am 15.10.2018 aus. Stattdessen läuft im Ersten eine Dokumentation. Warum wird die Sendung mit Frank Plasberg heute nicht gezeigt?

Kein "Hart aber fair" heute: Normalerweise ist am Montag um 21 Uhr immer Frank Plasberg auf Sendung und beschäftigt sich mit einem aktuellen Thema. Mehrere Gäste werden von ihm dazu befragt und diskutieren bisweilen sehr kontrovers die eine oder andere These.

Kein "Hart aber fair" heute - Plasberg macht Pause

Heute am 15. Oktober 2018 allerdings fällt "Hart aber fair" aus. Frank Plasberg und seine Redaktion machen Herbstpause. Offiziell wird die nächste Talkshow mit Plasberg erst wieder am Montag, 29. Oktober auf Sendung gehen. "Wir sehen uns wieder in drei Wochen", kündigte der Moderator in der jüngsten Sendung an. Daran ändert offensichtlich auch der Ausgang der Bayern-Wahl nichts, über den sicherlich trefflich diskutiert werden könnte.

Stattdessen zeigt das Erste mehrere Reportagen. Ab 20.15 Uhr geht es um den Auf- und Abstieg des Baulöwen Schneider, ab 21.45 Uhr über die Abzocke von Senioren durch Erbschleicher.

Zuletzt hatten Plasberg und Gäste über das Thema Steuern in Deutschland und deren Verwendung debattiert. "Der Staat schwimmt im Geld - aber warum haben die Bürger so wenig davon?" So lautet das Thema von "Hart aber fair" im Ersten. "Die Steuer-Milliarden sprudeln, aber wo bleibt das Geld? Warum hört man bei jedem Missstand: Wir müssen sparen! Warum verrotten Straßen und Brücken, sind Schulklos so elend? Und was ist mit den Plänen, Steuern gerechter und einfacher zu machen?". So fasste die Redaktion die Fragen der Talkrunde zusammen. Moderator Frank Plasberg hatte dazu vergangene Woche fünf Gäste eingeladen.

Carsten Linnemann (CDU, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU; stellv. Fraktionsvorsitzender)

(CDU, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU; stellv. Fraktionsvorsitzender) Rainer Holznagel (Präsident Bund der Steuerzahler)

(Präsident Bund der Steuerzahler) Norbert Walter-Borjans (SPD, ehem. Finanzminister NRW (2010-2017); Buchautor "Steuern - Der große Bluff")

(SPD, ehem. Finanzminister NRW (2010-2017); Buchautor "Steuern - Der große Bluff") Gesine Lötzsch (Die Linke, stellv. Fraktionsvorsitzende)

(Die Linke, stellv. Fraktionsvorsitzende) Reina Becker (Steuerberaterin; alleinerziehende Mutter)

Wie immer konnten sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen. Zuschauer-Anwältin Brigitte Büscher konfrontierte die Gäste der Talkshow dann mit den Meinungen und Reaktionen.

Wer "Hart aber fair" zuletzt verpasst hat: Es ist möglich, alte Folgen hier in der Mediathek nachzuholen.

Die nächste Sendung kommt am 29. Oktober 2018 um 21 Uhr. Welches Thema Frank Plasberg und Gäste dann diskutieren, ist noch nicht bekannt. (AZ)

