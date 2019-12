06:38 Uhr

Kein "Hart aber fair" heute: Wann endet die Pause?

"Hart aber fair" fällt heute am 23.12.19 aus. Was waren Thema und Gäste in der vergangenen Folge, die sich in der Mediathek als Wiederholung sehen lässt?

Wer "Hart aber fair" heute am 23.12.19 sehen möchte, wird enttäuscht: Die Talkshow befindet sich in der Winterpause. Laut der ARD ist die nächste Folge erst am 13.1.20 zu sehen. Gäste und Thema werden kurz vorher bekanntgegeben.

Was läuft stattdessen? Nach dem Film "Stenzels Bescherung" ab 20.15 Uhr folgt um 21.45 Uhr ein weiterer Film: "Kästner und der kleine Dienstag", der eine Geschichte rund um den Schriftsteller Erich Kästner erzählt.

Sie könnten die Gelegenheit aber auch nutzen, vergangene Folgen von "Hart aber fair" nachzuholen, die es in der Mediathek zu sehen gibt. Das waren Gäste und das Thema am 16.12.19:

"Hart aber fair" heute: Das waren Gäste und Thema am 16.12.19

In der letzten Sendung vor der Weihnachtspause ging es um die Frage, weshalb die Deutschen viel Geld für ihre Haustiere ausgeben, beim Fleischkauf jedoch wenig Acht auf das Tierwohl geben. Konkret lautet das Thema "Leckerli fürs Hündchen, Bolzenschuss fürs Kälbchen: Mensch, wie geht das Zusammen?"

Kees de Vries (CDU): Bundestagsabgeordneter und Landwirt

Achim Gruber: Tierpathologe; Buchautor „Das Kuscheltierdrama“; Direktor des Instituts für Tierpathologie FU Berlin

Martin Rütter: Hundetrainer und Bestseller-Autor; Moderator und Entertainer; ist im Moment mit seiner Live-Show "Freispruch" auf Tour

Uschi Ackermann: Witwe des Feinkost-Unternehmers Gerd Käfer, engagiert sich als Tierschützerin; Mops-Fan

Svenja Furken: Tierschützerin; setzt sich mit PROVIEH für eine artgemäße Tierhaltung in der Landwirtschaft ein

Talkshow mit Frank Plasberg: Zuschauer können sich bei "Hart aber fair" einmischen

"Hart aber fair" ist aus dem deutschen Talkshow-Angebot kaum noch wegzudenken. Die erste Folge lief am 31. Januar 2001 im WDR . Dort blieb die Sendung bis zum 10. Oktober 2007 und lief mit 90 Minuten langen Ausgaben. Dann wechselte die Talkshow ins Erste und war dort zuerst mittwochs zu sehen, bevor sie dann ihren heutigen Sendeplatz am Montagabend bekam.

Fest zum Konzept von "Hart aber fair" gehört, dass sich Zuschauer in die Debatte einmischen können. Sie können ihre Meinung oder Nachfragen auf verschiedenen Wegen einbringen, etwa im Gästebuch. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher konfrontiert die Gäste im Studio dann damit. Wer sich beteiligen möchte, findet hier die Kontaktdaten:

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

"Hart aber fair" heute live im TV und im Stream sehen - Wiederholung in der Mediathek

Die Sendung beginnt um 21 Uhr in der ARD , die auch einen Live-Stream anbietet. Die Zuschauer sind nicht zwingend an die Sendezeit am Montagabend gebunden. Denn auch Wochen später lassen sich von "Hart aber fair" noch ganze Folgen als Wiederholung aufrufen. Über diesen Link gelangen Sie zur Mediathek des Senders, in der Sie vergangene Talkshows nachholen können. Und auch im TV gibt es Wiederholungen - unter anderem in der Nacht auf Dienstag.

