Kein Witz: Lidl verkauft Weißwurst-Pizza - wir haben sie getestet

Diese kulinarische Kombination sorgt für Aufregung im Netz: Lidl verkauft eine Tiefkühlpizza mit Weißwurst! Was hat sich der Discounter dabei gedacht?

Von Tobias Schuhwerk

Wenn schon das Oktoberfest ausfällt, sorgen wir eben selbst für einen Knaller. So ähnlich müssen die Erfinder der neuen Weißwurst-Pizza wohl gedacht haben.

Lidl verkauft "Steinofen Pizza mit Weißwurst"

Für seine bayerische Woche hat Lidl seinen Kunden eine höchst eigenwillige Kreation in die Tiefkühltruhe gelegt. Die "Steinofen Pizza mit Weißwurst" der Eigenmarke "Alpenfest" offeriert als Pizza-Belag das ureigenste Münchner Traditionsgericht samt Gurken und Senf. Die Weißwurst-Pizza ist derzeit in Lidl-Filialen für 1,73 Euro zu haben. Solange der Vorrat reicht. Bayerische Traditionalisten dürfte es allein schon bei der Vorstellung dieser Kombination schütteln.

Andererseits: Ungewöhnliche Pizzabeläge gab es immer wieder. Erinnert sei hier nur an die Schokoladen-Pizza (die Dr. Oetker mittlerweile wieder aus dem Sortiment genommen hat) oder die Nudel-Pizza oder den jüngsten Trend in Bayern, die so genannte Brizza (eine Mischung aus Brezel und Pizza). Auch die "Pizza Hawaii" hat mit dem italienischen Klassiker nicht allzuviel zu tun. Sie wurde in Kanada von einem griechischen Gastronom erfunden, der auf Hawaii angebaute Ananas liebte...

Weißwurst-Pizza im Test: Unser Autor zieht ein klares Fazit

Hat die Weißwurst-Pizza am Ende verborgenes Potenzial und das Zeug, zum Bestseller aufzusteigen?

"Alpenfest Style" verspricht die Verpackung der Weißwurst-Pizza. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk

Der Selbstversuch liefert schon nach dem ersten Bissen eine eindeutige Antwort in drei Wörtern. Nein. Nein. Nein.

Die aufgeschnittene Weißwurst auf dem Belag schmeckt wie sie aussieht: nach weißem Nichts. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Weißwurst-Pizza keine Überraschung bietet. Und ob sie das tut.

Neben Senf, Käse, Gurken und Tomatenmark schmecken wir - kann das wirklich sein? - etwas süßlich-marmeladenhaftes. Die Zutatenliste (oder soll man es Packungsbeilage nennen?) bestätigt den Verdacht: Die Weißwurst-Pizza enthält tatsächlich Pflaumenmus!

