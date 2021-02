15:04 Uhr

Kemptenerin (25) will das Schweigen brechen: "Ich hatte eine Fehlgeburt"

Plus Die Kemptenerin Carina Maria Batz spricht über ihren Abgang und ist überzeugt: Das Schweigen über das Thema macht es für betroffene Frauen erst so richtig schwer.

Von Bastian Hörmann

Eine Fehlgeburt ist ein traumatisches Erlebnis, das viele Frauen teilen - zumindest in der Statistik. Denn das Thema wird nur selten offen angesprochen. Ein Umstand, der es betroffenen Frauen noch schwerer macht, ist Carina Maria Batz überzeugt. Die 25-jährige Kemptenerin hat sich deshalb entschieden, öffentlich über das zu sprechen, was Viele bei sich verschweigen: Sie hatte eine Fehlgeburt.

An dem Tag wollte sie ihrer Familie die frohe Nachricht verkünden

"Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen", sagt Batz heute. An einem Freitagvormittag im November hatte sie einen Ultraschalltermin. Sie war Ende der elften Woche, wollte am Nachmittag der Familie die frohe Nachricht verkünden. Dann stellte der Arzt fest: Das Herz ihres Kindes schlug nicht mehr. "Da hat sich mein Leben zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten schlagartig geändert."

In den Stunden und Tagen, die folgten, war sie überwältigt von Schuldgefühlen und der Überzeugung, sie habe versagt. "Ich habe mich nicht getraut, es jemandem zu erzählen." Letztlich hat sie sich doch überwunden - und sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen sogar entschieden, öffentlich im Internet darüber zu sprechen.

Plötzlich erfuhr sie von Fehlgeburten in ihrem Umfeld

"Umso weniger man über das Thema spricht, umso mehr wird es zum Tabu", ist die 25-Jährige überzeugt. Zwar werde die Trauer betroffener Frauen durch ein größeres öffentliches Bewusstsein für das Thema nicht weniger - "aber man fühlt sich dann nicht so alleingelassen". Auch im Bekanntenkreis höre man meist nur von erfolgreichen Schwangerschaften. "Nachdem ich offen von meinem eigenen Erlebnis gesprochen habe, habe ich plötzlich auch von Fehlgeburten in meinem Umfeld erfahren", sagt Batz.

Mehr Öffentlichkeit für das Thema könne Frauen laut Batz deutlich machen: Es ist nicht ihre Schuld. Denn in den meisten Fällen liegt der Grund für die Fehlgeburt nicht in der Verantwortung der Mutter, bestätigt auch Professor Ricardo Felberbaum, Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Kempten. Zu Fehlgeburten komme es "außerordentlich häufig", die darauf folgenden Behandlungen seien "einer der häufigsten Eingriffe". Etwa 40 Prozent aller Schwangerschaften würden vorzeitig enden - oftmals ohne, dass es die Betroffenen merken. Selbst nachdem sich eine Schwangerschaft "klinisch etabliert hat - sich also etwa eine Fruchthöhle gebildet hat -, würden etwa 15 Prozent der Ungeborenen abgehen.

"Fehlgeburten sollten nicht nur für Ärzte etwas Normales sein"

Dass über Fehlgeburten nur wenig gesprochen wird, liegt nach Felberbaums Ansicht weniger daran, dass es sich um ein Tabu handle - sondern schlichtweg an der extremen Trauer und Enttäuschung der Betroffenen. Der fehlende Diskurs, glaubt dagegen Batz, mache es den Frauen erst so richtig schwer. Stünde das Thema mehr im Fokus, würde das Betroffenen vermitteln, dass sie nicht alleine sind. "Fehlgeburten sollten nicht nur für Ärzte etwas Normales sein", sagt Batz.

Das Schweigen beginnt jedoch bereits da, wo die Möglichkeit einer Fehlgeburt bekannt wird: beim positiven Schwangerschaftstest. Weil bis zur zwölften Woche das Risiko eines Abgangs besonders hoch ist, halten Paare die gute Nachricht bis dahin meist geheim. Dieses ungeschriebene Gesetz ist Batz zufolge "Teil des Problems": Weiß keiner von der Schwangerschaft, wird auch über die Fehlgeburt nicht gesprochen. Das vermittle Frauen, dass eine Fehlgeburt etwas sei, das verheimlicht werden müsse, sagt die 25-Jährige.

Auf Instagram erhielt sie durchwegs positive Rückmeldungen

Die Videos, in denen sie auf der Internetplatform Instagram unter dem Pseudonym "carinamononoke" über ihre Fehlgeburt spricht, hätten durchweg positive Reaktionen hervorgebracht, sagt Batz. Mehr als 150 Menschen haben ihre Beiträge kommentiert, mehr als 100 ihr eine persönliche Nachricht geschickt, schätzt sie. Manche Frauen hätten sich sogar bedankt.

Die Reaktionen außerhalb des Internets dagegen hätten sie oftmals verletzt, sagt die 25-Jährige. Auch wenn sie gut gemeint sind - Aussagen wie "So ist eben die Natur", "Du bist ja noch jung" oder "Probier es halt weiter" würden das Thema kleinreden und der Trauer "den Raum nehmen", sagt Batz. Sie habe sich dadurch zunächst selbst für überempfindlich und sentimental gehalten. "Aber das stimmt nicht. In dieser Situation ist jede Emotion erlaubt - und wenn ich drei Monate lang weinen möchte." Sie wolle sich nicht schlecht fühlen, weil die Fehlgeburt sie verletzt hat. Sie rät deshalb, Betroffenen vor allem zuzuhören.

Seit dem Ultraschalltermin sind mittlerweile mehr als zwei Monate vergangen. Auch wenn die Wunden noch nicht verheilt sind: "Heute kann ich sagen: Mir geht es wieder gut." Eine Sorge jedoch bleibt der 25-Jährigen: Die Angst vor der Angst, wenn sie wieder schwanger wird.

