Kevin - Allein zu Haus heute am 26.12.20 im TV: Die Sendetermine an Weihnachten 2020

Wann läuft "Kevin - Allein zu Haus" zu Weihnachten 2020 im TV und Stream? Lesen Sie hier alle Sendetermine im Überblick - auch von "Kevin – Allein in New York".

Auch dieses Jahr läuft "Kevin - Allein zu Haus" zu Weihnachten im TV. Vor 30 Jahren kam der Klassiker in den USA in die Kinos; Macaulay Culkins war damals zehn Jahre alt. Mittlerweile haben "Kevin - Allein zu Haus" und die Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" einen festen Platz im deutschen Fernseh-Programm.

Hier sehen Sie alle Sendetermine des Weihnachtsklassikers im Dezember 2020 im Überblick.

TV-Sendetermin am 26.12.20: "Kevin - Allein zu Haus" an Weihnachten 2020

Seit Jahren ist "Kevin - Allein zu Haus" jedes Jahr zu Weihnachten im TV bei Sat.1 zu sehen, weshalb der Film bei vielen Familien mittlerweile zur Weihnachts-Routine gehört. Als der Sender 2013 den Klassiker nicht in seinem TV-Programm zeigte, beschwerten sich die Zuschauer, so eine Sendesprecherin im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Hier sehen Sie die Sendetermine auf einen Blick:

Sendetermin Sendezeit Sender Donnerstag, 24. Dezember 2020 20.15 Uhr Sat.1 Samstag, 26. Dezember 2020 15.30 Uhr Sat.1

TV-Sendetermine heute: "Kevin – Allein in New York" an Weihnachten 2020

Nach dem großen Erfolg des ersten Teils erschien 1992 die Fortsetzung "Kevin – Allein in New York". Auch Teil 2 wird an Weihnachten im TV bei Sat.1 zu sehen sein.

Sendetermin Sendezeit Sender Freitag, 25. Dezember 2020 20.15 Uhr Sat.1 Samstag, 26. Dezember 2020 17.30 Uhr Sat.1

Sendetermine 2020: "Kevin - Allein zu Haus" ist auf Amazon Prime Video im Stream verfügbar

Wer an den oben genannten Sendeterminen keine Zeit hat, kann sich den Klassiker auch über Amazon Prime Video für 2,99 Euro ausleihen. Für 3,89 Euro können Sie "Kevin - Allein zu Haus" kaufen und beliebig oft streamen. Das gilt auch falls Sie ein Abo bei Amazon Prime Video haben - der Film ist nicht in der Mitgliedschaft enthalten.

"Kevin - Allein zu Haus": Macaulay Culkins feierte 40. Geburtstag

Macaulay Culkins konnte zwar als Kinderstar einige Erfolge feiern, musste aber lange mit familiären Problemen kämpfen. Seine Eltern verwickelten ihn in einen bitteren Sorgerechtsstreit, trotzdem schaffte es Culkin ihnen den Zugriff auf sein Geld zu verwehren. Noch Jahre danach hatte Culkin mit einer Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen und musste sich deshalb auch vor Gericht verantworten. Am 26. August 2020 feierte er seinen 40. Geburtstag. "Da ich jetzt 40 bin, denke ich, es ist Zeit für eine Midlife-Crisis", witzelte der ehemalige Kinderstar auf Twitter, endete die Nachricht aber positiv: "Ich denke darüber nach, mit dem Surfen anzufangen." Mehr dazu lesen Sie hier in unserem Artikel zu "Kevin - Allein zu Haus": 30 Jahre "Home Alone".

Handlung: Darum geht es in dem TV-Klassiker "Kevin - Allein zu Haus"

Familie McCallister will zu Weihnachten verreisen, doch am Abend vor dem Flug streiten sich Kevin und sein großer Bruder Buzz. Kevins Flugticket landet dabei unbemerkt im Abfalleimer und als wäre das nicht genug, wird er zum Schlafen auf den Dachboden geschickt. Am nächsten Tag geht das Chaos weiter: In der Nacht hat ein umgefallener Baum die Telefon- und Stromleitung des Hauses - und somit auch die Wecker - beschädigt, weshalb die gesamte Familie verschläft. In der Hektik zählt Kevins Mutter Kate aus Versehen den Nachbarsjungen mit und fährt ohne ihren Sohn zum Flughafen. Als Kevin die Situation realisiert, ist er vorerst voller Freude, doch abends stellt sich heraus: Die beiden Gangster Harry und Marv haben es auf das Haus der McCallisters abgesehen. Ganz allein zu Haus versucht Kevin die beiden mit schlauen Fallen und Tricks von ihrem Einbruch abzuhalten.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Kevin - Allein zu Haus"

Kevin, Harry und Marv spielen die Hauptrollen in "Kevin - Allein zu Haus". Hier finden Sie eine ausführliche Tabelle aller Darsteller im Überblick:

Rolle Schauspieler Kevin McCallister Macaulay Culkin Harry Joe Pesci Marv Daniel Stern Peter McCallister John Heard Kate McCallister Catherine O’Hara Der alte Marley Roberts Blossom Linnie McCallister Angela Goethals Megan McCallister Hillary Wolf Georgette McCallister Virginia Smith Sondra McCallister Daiana Campeanu Buzz McCallister Devin Ratray Rod McCallister Jedidiah Cohen Fuller McCallister Kieran Culkin Onkel Frank McCallister Gerry Bamman Tante Leslie McCallister Terrie Snell Sergeant Larry Balzak Larry Hankin Gus Polinski John Candy Flughafenangestellte Dianne B. Shaw Weihnachtsmann Ken Hudson Campbell Gangster Johnny Ralph Foody Gangster Schlange Michael Guido

