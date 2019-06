13:45 Uhr

Kieler Woche: Top Acts, Band, Highlights, Feuerwerk & Mitsegeln

Am Freitag startet die Kieler Woche 2019. Hier finden Sie die Top Acts, Stars, Highlights, das ganze Programm. Außerdem: Kann man auch mitsegeln?

Am Freitag, 21. Juni, geht die Kieler Woche 2019 offiziell los. Dieses Jahr handelt es sich um die 125. Auflage des berühmten und beliebten Events. Bereits am Donnerstag eröffnet die Ausstellung „Groß- und Traditionssegler“, bevor am Freitag die Ocean Partyweek (täglich stattfindende Partys mit verschiedenen DJs ) startet.

Auch auf der Facebook-Seite der "KiWo" gibt es einige Veranstaltungen zu entdecken. So bietet der Playground an den Wochenenden besondere Aktionen wie Graffiti-Workshops, Marionettenbau oder ein Nerd-Fotostudio an.

Kieler Woche: Top Acts, Highlights, Programm und Stars

Insgesamt gibt es mehr als 2000 Events rund um die Kieler Woche. Da ist etwas für jeden dabei. Ein Highlight ist sicherlich wieder die Einlaufparade der Marineschiffe am 21. Juni ab 7 Uhr morgens. Alle Top Acts und Highlights des diesjährigen Programms der Kieler Woche 2019 finden Sie hier.

Kieler Woche 2019: Wann findet das berühmte Feuerwerk statt?

Die Kieler Woche ist nicht nur für Schiffe, Musik und tolle Events berühmt, sondern auch für ihre Feuerwerke. 2019 gibt es davon acht. Sie beginnen entweder um 22.30 Uhr oder um 23 Uhr an unterschiedlichen Orten. Wo es wann welches Feuerwerk bei der Kieler Woche 2019 gibt, finden Sie hier.

Kieler Woche: Windjammerparade und Auslaufparade

Die Windjammerparade, auch Auslaufparade genannt, ist der traditionelle Höhepunkt der Kieler Woche. So auch 2019. Los geht es am vorletzten Tag, dem 29. Juni, von 11 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei und die Besucher freuen sich wieder auf zahllose weiße Segel im Wind bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein. Erwartete 100.000 Zuschauer dürfen sich auf etwa 100 Groß- und Traditionssegler freuen.

Kieler Woche 2019: Kann man mitsegeln und wenn ja, wie?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Anbieter, um bei der Kieler Woche mitsegeln zu können. So auch 2019. So können Besucher beispielsweise auf einem Windjammer mitfahren oder eine Begleitfahrt unternehmen. Eine Übersicht über verschiedene Möglichkeiten finden Sie hier.

