vor 24 Min.

Kim Gloss nackt im Playboy

Im Playboy zeigen sich gleich mehrere Frauen nackt. Unter anderem die Sängerin Kim Gloss. Die Fotos aus der aktuellen Dezember-Ausgabe gibt's hier.

Nackt mal zehn: Im Playboy lassen diesmal gleich zehn Frauen die Hüllen fallen. In der Dezember-Ausgabe des Magazins werden die Frauen in 22 Akten dargestellt. Eine Besonderheit: Die Nacktfotos wurden allesamt von Frauen aufgenommen. Der Playboy kündigt auf seinem Magazin-Cover selbstbewusst Werke von den "besten Erotik-Fotografinnen unserer Zeit" an. Und verspricht einen ganz besonderen Einblick: "Lassen Sie sich durch die Werke der Fotografinnen Ana Dias, Ellen von Unwerth und Gabo verführen." Neben den genannten Fotografinnen waren auch Irene Schaur, Ali Mitton, Jennifer Stenglein, Autumn Sonnichsen, Esther Haase, Sabine Liewald und Kate Bellm an der aktuellen Dezember-Ausgabe des Playboy beteiligt.

Nackt im Playboy: Kim Gloss und Co.

Kostprobe gefällig? Hier sehen Sie drei Fotos aus der aktuellen Playboy-Ausgabe. Was schnell auffällt: Die Fotografinnen unterscheiden sich stark in ihren Stilen. Auf dem ersten Foto von Fotografin Kate Belm ist Model Guindi de Guindilla zu sehen.

Das Model Guindi de Guindilla (halb)nackt im Playboy. Weitere Motive exklusiv nur unter https://www.playboy.de/ausgabe/die-besten-erotik-fotografinnen-unserer-zeit Bild: Kate Belm

Kim Gloss nackt im Playboy

Verrucht inszeniert: Hier hat Fotografin Sabine Liewald ihr Model Kim Gloss in Szene gesetzt. Gloss ist eine deutsche Sängerin, die in der Vergangenheit unter anderem an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilgenommen hat.

Kim Gloss nackt im Playboy. Weitere Motive exklusiv nur unter https://www.playboy.de/ausgabe/die-besten-erotik-fotografinnen-unserer-zeit Bild: Sabine Liewald

Und hier ist das Playboy-Model Natalia Andreeva nackt im Beach-Look zu sehen. Aufgenommen wurde das Foto von Ana Dias.

Natalia Andreeva nackt im Playboy. Weitere Motive exklusiv nur unter https://www.playboy.de/ausgabe/die-besten-erotik-fotografinnen-unserer-zeit Bild: Ana Dias

Weitere Fotos finden Sie exklusiv auf der Internetseite des Playboy: https://www.playboy.de/ausgabe/die-besten-erotik-fotografinnen-unserer-zeit

Lesen Sie dazu auch: Vom Zehnkämpfer und Reality-Star zur Transfrau - Caitlyn Jenner wird 70

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

Themen folgen