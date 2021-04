Kim Kardashian ist wahrscheinlich Milliardärin

So ganz genau kann man es natürlich nicht wissen. Aber das US-Magazin "Forbes" schätzt, dass Reality-Star Kim Kardashian mit ihrem Vermögen die Grenze von einer Milliarde Dollar überschritten hat.

Los Angeles (dpa) – Kosmetikprodukte und Mode haben Reality-TV-Star Kim Kardashian nach einer Schätzung des US-Magazins "Forbes" zur Milliardärin gemacht: Demnach steigerte die 40-Jährige ihr Vermögen von 780 Millionen im Oktober nun auf die magische Marke von einer Milliarde Dollar (etwa 850 Millionen Euro).

Verantwortlich dafür seien vor allem zwei Firmen Kardashians - "KKW Beauty" für Kosmetik und "Skims" für größtenteils eng anliegende Frauenmode - die vor allem durch direkte Werbung in den Sozialen Medien erfolgreich wurden. Kardashian erreicht mit ihrem Instagram-Konto 213 Millionen Menschen und gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen weltweit.

Kardashian wurde durch die Reality-TV-Show "Keeping Up with the Kardashians" (etwa: Mit den Kardashians Schritt halten) ab 2007 nicht nur in den USA berühmt. Ihre Eigenvermarktung in den sozialen Medien wurde dabei zu einem Schlüssel für ihren Erfolg sowie anhaltender Aufmerksamkeit in den vergangenen gut 15 Jahren. Schlagzeilen machte sie auch mit ihrer Ehe zu Rap-Superstar Kanye West sowie dem Einreichen der Scheidung vor wenigen Wochen.

Kardashian folgt ihrer Halbschwester Kylie Jenner in die Riege der - zumindest zeitweisen - Milliardärinnen. Jungunternehmerin Jenner war von "Forbes" zur Milliardärin ausgerufen worden, das Magazin hatte danach jedoch Zweifel an seiner eigenen Schätzung geäußert und sie schließlich wieder unter der Marke einsortiert.

