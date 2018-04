11:51 Uhr

Kim Wilde liebt Hunde Panorama

In den 80er Jahren sang Kim Wilde über die "Kids in America", heute sinniert sie über ihr Leben mit ihren zwei Hunden - zumindest in einem Gespräch mit Barbara Schöneberger.

Sängerin Kim Wilde (57) sieht Hunde als gute Vorbilder. "Hunde zeigen dir, wie Liebe sein sollte", sagte die Britin in einem Gespräch mit Barbara Schöneberger für das Magazin "Barbara". "Jeden Tag erinnern sie dich daran, wie du vielleicht auch deinen Partner lieben solltest."

Wilde hat demnach in der Nähe von London zusammen mit ihrem Ehemann zwei Hunde - allerdings mit klarer Aufgabenteilung: "Die Kack-Jobs waren immer für mich reserviert. Das wird auch mit dem neuen Hund nicht anders sein. Dann habe ich den Doppel-Kack-Job, mit irgendwelchen Tüten im Garten herumzulaufen und Scheiße einzusammeln." (dpa)

