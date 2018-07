07:36 Uhr

Kind bei Badeunfall lebensgefährlich verletzt Panorama

Ein Sechsjähriger ist in der Region Hannover bei einem Badeunfall in einem See lebensgefährlich verletzt worden. Badegäste hatte ihn leblos im Wasser gefunden.

Ein sechsjähriger Junge ist bei einem Badeunfall in einem See in der Region Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Badegäste hätten das Kind am Dienstag leblos im Silbersee in Langenhagen gefunden und sofort an Land gezogen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Dort kümmerten sich die Retter so lange um den Jungen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten es zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Kind war zusammen mit seinen Angehörigen zum Baden an den See gekommen. Wie es zu dem Unglück kam, war noch unklar. (dpa)

