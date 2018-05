07:01 Uhr

Kinder landen Internet-Hit mit süßen Rezepten Panorama

Einmal Spielzeug-Makkaroni, bitte! Wie Vorschulkinder aus Texas die Twitter-Nutzer entzücken.

Von Sarah Ritschel

Von solch einer Auflagenzahl kann so mancher professionelle Kochbuchautor nur träumen: Mindestens 170.000 Menschen aus aller Welt könnten künftig „Ethans Eier“, „Joes Tacos“ oder „Arianas Makkaroni“ nachkochen. So viele jedenfalls hatten bis Donnerstagabend auf Twitter die Rezepte mit „Gefällt mir“ markiert. Dabei stammen sie nicht von Profiköchen, sondern von ein paar Vorschulkindern aus Texas – und sie haben sich zu einem Renner im Netz entwickelt.

Ursprünglich sollte es nur eine lustige Beschäftigung für eine Kindergartengruppe in dem US-Bundesstaat sein. Die Erzieher hatten die Kinder gebeten, ihre Lieblingsrezepte aufzuschreiben – und zu erklären, wie jeder sie nachkochen kann. Auch Ethan, der Neffe von Twitter-Nutzer Jordan Adams, hat mitgemacht – und sein Onkel war von der Sammlung an Köstlichkeiten so begeistert, dass er ein paar der Rezepte kurzerhand ins Netz hochgeladen hat.

Makkaroni mit Spielzeug

Sie begeistern mit ihrer Einfachheit: Ethans Eier zum Beispiel sollten kein Problem zum Nachkochen sein, denn es sind eben – genau – einfach nur Eier. In „zwei Sekunden“ gekocht, schreibt Ethan. Auch „Arianas Makkaroni“ seien in fünf Minuten gemacht, verspricht Vorschulkind Ariana. Um die Wartezeit zu überbrücken, listet sie aber trotzdem „Spielzeug“ und „eine Puppe“ in der Zutatenliste auf. Rezeptautor Sebastian hingegen hat praktische Tipps für seine Pfannkuchen. „Lasst die Platte nicht auf dem Tisch stehen, sonst könnten Fliegen daraufgeraten.“

my tweets are a combo of joes tacos and arianas macaroni pic.twitter.com/3NdVWWA4Uq — ex dee (@outtathewaykid) 21. Mai 2018

Twitter-Nutzer sind begeistert von Rezepten

Die Internetnutzer sind begeistert von so viel kreativer Küche. Manche ihrer Kommentare sieht man schon auf dem Klappentext prangen, sollte das Kochbuch je veröffentlicht werden. „Eine kulinarische Reise“, schwärmt ein Nutzer. Ein anderer konstatiert: „Diese Kinder sind großartige Köche!“ Und immer wieder kommt die Forderung, ein Buch sofort in den Handel zu bringen. Die Kindergartengruppe selbst hat bisher nichts von solchen Plänen hören lassen – und vermutlich auch nichts von dem ganzen Aufruhr mitbekommen.

