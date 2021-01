vor 42 Min.

Kindergeburtstag mit 30 Gästen aufgelöst: Kinder verstecken sich in Schränken

In Hameln ist eine Kindergeburtstagsfeier mitten in der Corona-Krise ausgeartet: Insgesamt 30 Erwachsene und Kinder feierten in einer Wohnung ohne Abstand und Masken. Die Polizei löste die Feier auf.

Im niedersächsischen Hameln hat die Polizei einen illegalen Kindergeburtstag aufgelöst. Nachbarn hatten sich darüber beschwert. Als die Polizei kam, versteckten sich einige Gäste.

In einem Mehrfamilienhaus im niedersächsischen Hameln hat die Polizei am Dienstag einen Kindergeburtstag aufgelöst. Zu der Feier hatten sich insgesamt 30 Teilnehmer in einer Wohnung versammelt - was in Zeiten von coronabedingten Kontaktbeschränkungen natürlich nicht erlaubt ist. Derzeit gelten in ganz Deutschland strenge Corona-Regeln - Privatfeiern sind davon nicht ausgenommen.

Kindergeburtstag in Hameln: 30 Kinder und Erwachsene feiern mitten im Corona-Lockdown

Nachbarn hatten in dem Mehrfamilienhaus in Hameln offenbar Verdacht geschöpft, dass die Feier anlässlich des Kindergeburtstags nicht der Corona-Regeln entspricht - und daraufhin die Polizei alarmiert.

Als die Polizeibeamten in der Wohnung eintrafen, wurde schnell klar: Auf Mindestabstand und Hygienemaßnahmen wurde bei der illegalen Feier nicht geachtet - auch eine Mund-Nase-Bedeckung hatte keiner der 30 Erwachsenen und Kinder aufgesetzt, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Illegaler Kindergeburtstag: Kinder und Erwachsene haben sich in Schränken vor der Polizei versteckt

Einige Gäste hatten bei Eintreffen der Polizei noch schnell versucht, sich zu verstecken. So wurde eine Frau von den Beamten mit fünf Kindern im Badezimmer aufgefunden, andere Kinder und Erwachsene versteckten sich in Kleiderschränken.

Um bei dem illegalen Kindergeburtstag wieder Ordnung herzustellen, nahmen die Polizisten die Personalien aller Beteiligten auf und stellten Platzverweise gegen die vielen Gäste aus. Damit war die außergewöhnliche große Kindergeburtstags-Feier auch beendet. Gegen die 15 Erwachsenen werden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. (zian)

