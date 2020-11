16:38 Uhr

Kingdom - Ashin of the North: Netflix-Start, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

Kingdom - Ashin of the North: Netflix-Start, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer. Gianna Jun ist die Ashin.

Netflix hat ein Spin-off zur koreanischen Zombie-Serie "Kingdom" angekündigt. Wann ist der Start? Welche Folgen hat die Handlung? Welche Darsteller gehören zur Besetzung? Gibt es schon einen Trailer? Hier erfahren Sie es.

Von Claus Holscher

Der Streamingdienst Netflix bringt nächstes Jahr einen Ableger zu seinem Blockbuster "Kingdom" (2019). Hier erfahren Sie Details zum Start, zur Handlung und den Folgen. Auch die große Frage nach den Schauspielern im Cast und dem Trailer beantworten wie Ihnen. Was ist bereits bekannt?

"Kingdom - Ashin of the North": Wann ist der Start bei Netflix?

Netflix hat den Start von "Kingdom - Ashin of the North" für 2021 angekündigt - einen präziseren Termin gibt es noch nicht. Sobald wir Näheres wissen, erfahren Sie es hier.

Handlung: Worum geht es bei "Kingdom - Ashin of the North"?

"Kingdom - Ashin of the North" wird als Prequel (manche Spezialisten nennen es auch "Sidequel") zur Staffel 2 der Ursprungsserie "Kingdom" an den Start gehen. Vermutlich erfährt der Zuschauer endlich etwas mehr über die geheimnisvolle Frau, die plötzlich wie aus dem Nichts auftauchte. Lee Chang und sein Team waren zu diesem Zeitpunkt gerade im Norden unterwegs, um dem Ursprung des Zombie-Terrors auf die Spur zu kommen.

"Kingdom - Ashin of the North" bei Netflix: Die Folgen

Zu den Titeln der einzelnen Episoden und deren Anzahl hat Netflix sich noch nicht geäußert. Wir bleiben dran und melden uns, sobald wir mehr wissen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Kingdom - Ashin of the North"?

Zur Besetzung von "Kingdom - Ashin of the North" hält Netflix sich ebenfalls noch bedeckt. Experten gehen jedoch davon aus, dass das bewährte Team vom 2019er "Kingdom" weitgehend wieder mit im Boot sein wird:

Ju Ji-hoon

Bae Doona

Ryu Seung-ryong

Kim Sang-ho

Heo Joon-ho

Jeon Seok-ho

Chu Hun-yub

Fest steht: Der koreanische Superstar Jun Ji-hyun aka Gianna Jun ("My Love from the Star", "Legend of the Blue Sea") spielt die titelgebende Rolle der Ashin. (AZ)

"Kingdom - Ashin of the North": Der Trailer zur Netflix-Serie

Einen Trailer im üblichen Sinn gibt es noch nicht. Netflix hat bisher nur diesen kurzen Teaser veröffentlicht:

