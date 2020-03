13:10 Uhr

"Kingdom", Infos zu Staffel 2: Start morgen, Folgen, Schauspieler, Trailer

Netflix bringt in wenigen Tagen die Zombie-Serie "Kingdom" an den Start. Hier erfahren Sie alles über die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Auch einen Trailer finden Sie bei uns.

Die koreanische Zombie-Serie "Kingdom" hat Anfang 2019 bei zahlreichen Grusel-Fans für Nervenkitzel gesorgt. Zur Freude der Zuschauer bringt Netflix jetzt auch die zweite Staffel: In Anbetracht von eigenartigen Gerüchten über den kranken König ist der Kronprinz die einzige Hoffnung des Königreichs im Kampf gegen eine rätselhafte Seuche im Land.

Wir informieren Sie über den Start, die Handlung, die Folgen und die Schauspieler im Cast. Am Schluss können Sie sich einen Trailer ansehen.

"Kingdom", Staffel 2: Wann ist der Start bei Netflix?

Netflix hat den Start-Termin mit Freitag, 13. März 2020 angegeben. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Kingdom", Staffel 2?

Die erste Staffel von "Kingdom" endete mit einem echt miesen Cliffhanger: Just in dem Moment, als der ultimative Kampf gegen die Zombie-Horde ansteht, wird das Bild schwarz und lässt das Publikum einfach so im Dunklen sitzen. Ein harter Schnitt, der den Zuschauer im Moment höchster Spannung und Anspannung allein läßt.

Immerhin deutet einiges darauf hin, dass die zweite Staffel mit einer spektakulären Schlacht beginnt. Soviel ist durchgesickert: Kronprinz Lee Chang führt seine noble Mission fort, das Land von den Untoten zu befreien. Fürst Cho Hak-ju strebt indes nach der Machtergreifung, wobei ihm die Zombieplage offenbar mehr als gelegen kommt. Der Kronprinz wird sich außerdem mit einem neuen Verbündeten zusammenschließen, um Sangju vor dem Untergang zu bewahren. Dann allerdings stellt er fest, dass Königin Cho, Hak-jus Tochter, auf dem Thron sitzt. Was hat das Vater-Tochter-Gespann nun vor?

"Kingdom" bei Netflix: Die sechs Folgen von Staffel 2

Zu Titeln und Inhalten der neuen Episoden schweigt Netflix sich bisher offiziell aus. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

Besetzung der Hauptrollen: Welche Schauspieler sind im Cast von "Kingdom", Staffel 2?

Ju Ji-hoon als Kronprinz

als Kronprinz Bae Doona als Seo-bi

Ryu Seung-ryong als Jo Hak jo

Außerdem sind im Cast:

Kim Sang-ho

Heo Joon-ho

Jeon Seok-ho

Chu Hun-yub

Die Serie stammt von Kim Seong-hun ("Tunnel") und Kim Eun-hee ("Signal").

"Kingdom": Der Trailer zur Netflix-Serie

