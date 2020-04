09:54 Uhr

"Kingsman: The Secret Service": TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer

"Kingsman: The Secret Service" ist öfter im Fernsehen zu sehen. Hier die Infos zu TV-Terminen, Handlung, Cast und Trailer.

Von Carla Gospodarek

"Kingsman: The Secret Service" ist eine britische Actionkomödie. Der Film kommt auch in Deutschland immer wieder im Fernsehen. Wann der nächste TV-Termin ist und alle Infos zu Handlung, Schauspielern und Trailer lesen Sie bei uns in der Übersicht.

"Kingsman: The Secret Service": Wann ist der nächste TV-Termin?

Das nächste Mal im Fernsehen zu sehen ist "Kingsman: The Secret Service" am Ostermontag, 13. April 2020, um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Handlung von "Kingsman: The Secret Service"

Die Handlung des Films dreht sich um den Unruhestifter Eggsy, der immer wieder Ärger mit anderen Jungs aus seinem Londoner Viertel hat. Eines Tages wird er mithilfe des geheimnisvollen Harry Hart aus dem Gefängnis entlassen und will nun ein neues Leben beginnen. Er will sich den Kingsman anschließen, denen auch sein Retter Harry angehört. Bei der Gruppe handelt es sich um eine elitäre Agenten-Organisation, die im Verborgenen einen Kampf gegen den High-Tech-Profi Valentine führt, der mit seinen illegalen Machenschaften die ganze Welt gefährden könnte..

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Kingsman: The Secret Service"

Hier präsentieren wir Ihnen einen Überblick der Hauptdarsteller von "Kingsman: The Secret Service":

Collin Firth : Harry Hart

Samuel L. Jackson: Richmond Valentine

Taron Egerton: Garry "Eggsy" Unwin

Mark Strong : Merlin

Merlin Michael Caine: Arthur

Arthur Sofia Boutella: Gazelle

Gazelle Sophie Cookson : Roxy

Roxy Mark Hamill: James Arnold

"Kingsman: The Secret Service": Der offizielle Trailer

Das ist der deutsche Trailer zum Agentenfilm "Kingsman: The Secret Service". (AZ)

