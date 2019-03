14:52 Uhr

Kitchen Impossible 2019: Gestern Staffelfinale mit Tim Mälzer gegen Tim Raue

Staffefinale bei Kitchen Impossible am Sonntag, 17.03.19: Tim Mälzer (Bild) kocht gegen Tim Raue.

Im Staffelfinale von "Kitchen Impossible" traten gestern die beiden Profiköche Tim Mälzer und Tim Raue gegeneinander an.

In der Kochshow "Kitchen Impossible" treten Fernsehkoch Tim Mälzer und ein weiterer Profikoch gegeneinander an und kochen je zwei Gerichte aus einer bestimmten Region nach, ohne das Rezept zu kennen. Mit gegenseitig gestellten Aufgaben versuchen sie, ihren Gegner an seine Grenzen zu bringen. Wer gewinnt, entscheiden ortsansässige Kenner der Gerichte. Sie entscheiden, ob das Gericht dem Original gerecht wird.

In der gestrigen Folge am Sonntag, 17. März 2019, traten Tim Mälzer und Tim Raue erneut gegeneinander an. Bereits zum dritten Mal haben die beiden bei "Kitchen Impossible" gegeneinander gekocht. Der Zwischenstand: 2:1 für Tim Mälzer.

Staffelfinale von Kitchen Impossible: Gestern ging es in die Nähe von Amsterdam

Gestern ging es für Tim Mälzer in die Niederlande, genauer gesagt nach Amstelveen in der Nähe von Amsterdam. Im 2-Sterne-Restaurant „Aan de Poel“, das zu den besten Lokalen des ganzen Landes zählt, sollte er eine besondere Süßspeise nachkochen: eine aus Zucker geblasene "Karotte". Mälzer musste schon beim ersten Versuch feststellen, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Kein Wunder, denn Chef-Patissier Jordy van Ettinger ist für seine außergewöhnlichen Kreationen bekannt. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten konnte Mälzer überzeugen und sicherte sich in Holland 6,7 Punkte von der Jury.

Zurück ins finsterste Mittelalter: Tim Mälzer musste ohne Wasser und Strom kochen

Die zweite Aufgabe führte Tim Mälzer ins Mittelalter-Dorf Campus Galli in der Klosterstadt Meßkirch. Dort lebt es sich wirklich wie im Mittelalter: kein Wasser, kein Strom und nur wenige Zutaten. Für Mälzer war dies eine besonders große Herausforderung, nach kurzer Zeit lag bei ihm die Nerven blank. Er hielt den Mittelfinger in die Kamera. Tim Raue schien genau die richtige Aufgabe gefunden zu haben, um Mälzer an seine Grenzen zu bringen. Mit Linsensuppe, Dennetle mit Speck und Honigkuchen konnte er die Jury nur mäßig begeistern und erhielt 4,4 Punkte.

Kitchen Impossible: Tim Raue reiste nach Sardinien

Auch Tim Mälzer hatte sich eine Challenge für Tim Raue ausgedacht, die es in sich hatte. Auf der italienischen Insel Sardinien muss Raue ein Gericht namens "Pane carasau" nachkochen. Es ist ein Fladenbrot, das schon seit über 3000 Jahren auf der Insel hergestellt wird. Im Steinofen musste Mälzers Gegner auch mit Feuer umgehen können - leider mit mäßigem Erfolg. Er erhielt für seine Kreation lediglich 4,3 Punkte von der Jury.

Heimspiel für Tim Raue beim Staffelfinale von Kitchen Impossible

Da weder Backen noch Feuermachen zu den Lieblingsdisziplinen des Berliners gehörten, freute Raue sich anfangs über seine zweite Aufgabe. Die führte ihn nämlich zurück in seine Heimatstadt. Dort sollte er Auberginenröllchen und Asia-Hähnchen mit Reis zubereiten. Außerdem wartete eine zusätzliche Überraschung auf den Sternekoch: "4 Blocks"- Darsteller Kida Ramadan und Schauspielkollege Veysel Gelin führten Tim Raue raus aus der "Schickimicki-Szene" zurück auf die "Straßen Berlins", wo er sich eigenhändig an der Straßenreinigung beteiligen musste.

In seiner Heimat konnte Tim Raue jedoch kulinarisch glänzen, was ihm nach einer Wertung von 7,1 Punkten den Sieg bei einem Gesamtpunktestand von 11,1 zu 11,4 einbrachte. (AZ)

Themen Folgen