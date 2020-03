12:36 Uhr

"Kitchen Impossible" 2020: Folge 4 heute am 1.3.20 mit Max Strohe

"Kitchen Impossible" 2020 läuft heute am 1.3.20 mit Folge 4. An einer Challenge verbrennt sich Tim Mälzer im wahrsten Sinne des Wortes die Finger. Die Vorschau.

" Kitchen Impossible" 2020 kommt heute am 1.3.20 mit Folge 4 auf Vox. Für Max Strohe und Tim Mälzer geht es nach Deutschland, Usbekistan, Italien und Dänemark. "Den Mann will ich zerstören", sagte Tim Mälzer zuvor an seinen Herausforderer Max Strohe gerichtet. Dem Trailer nach zu urteilen, waren dies allerdings leere Worte: Der Profikoch muss in Usbekistan Somsa in einem speziellen Tonofen zubereiten und kommt an seine Grenzen. Mehr dazu hier in der Vorschau.

"Kitchen Impossible" 2020 heute am 1.3.20: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Kitchen Impossible" läuft am Sonntag, 1.3.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Tim Mälzer verzweifelt in Folge 4: Nach den Knödeln in Rumänien machen ihm erneut Teigwaren zu schaffen. Er verbrennt sich die Finger im traditionellen Tandur-Ofen und schmeißt die Challenge hin. Steht damit der Gewinner schon fest? Hier die Gerichte und Orte im Überblick:

Tim Mälzer

Grünkohl und Spargel, Spargel und Aschesahne, Spargelcreme mit Geflügel-Kaffee-Jus (Nürnberg)

Somsa (Taschkent)

Max Strohe

Aromatischer Austernsalat (Bornholm)

Tagliatelle al ragú (Bologna)

