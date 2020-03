vor 31 Min.

"Kitchen Impossible" 2020, Folge 6 heute: Tim Mälzer gegen Martin Klein am 15.3.20

"Kitchen Impossible" 2020 läuft heute am 15.3.20 mit Folge 6. Alles zum Duell von Tim Mälzer und Martin Klein hier in unserer Vorschau.

"Kitchen Impossible" geht heute am 15.3.20 mit Folge 6 an den Start. Gegner von Tim Mälzer ist diesmal Sternekoch Martin Klein. Alle Infos hier in der Vorschau.

" Kitchen Impossible" 2020 läuft heute Abend mit Folge 6 auf Vox. Gastgeber Tim Mälzer tritt heute in verschiedenen Ländern gegen Martin Klein an. Alle Infos zur heutigen Folge lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Kitchen Impossible" 2020 heute 15.03.20: Vorschau auf Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Kitchen Impossible" läuft am Sonntag, 15.03.2020 ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Auf Tim Mälzer wartet heute ein besonders starker Gegner: Martin Klein fordert den Gastgeber zum deutsch-französischen Gipfeltreffen heraus. Als Chef im Restaurant Ikarus in Salzburg arbeitet der hoch dekorierte Sternekoch mit den besten Köchen der Welt zusammen. Für "Kitchen Impossible" reisen die Köche nun in verschiedene Länder und stellen dort ihr kulinarisches Können unter Beweis:

Tim Mälzer

Bangkok ( Thailand ): Trockenes Curry mit Jackfruit, Fischbällchen & Satorbohnen

( ): Trockenes Curry mit Jackfruit, Fischbällchen & Satorbohnen Kaysersberg ( Frankreich ): Elsässische Matelote

Martin Klein

Rom ( Italien ): Pistazien Eis und Mandarinen Eis

( ): Pistazien Eis und Mandarinen Eis Sevilla ( Spanien ): Albondigas

"Kitchen Impossible": Die Infos zu Staffel 5

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

