07:17 Uhr

"Kitchen Impossible" 2020: Gestern startete Staffel 5 - die News

"Kitchen Impossible" 2020, News: Gestern ging es auf Vox mit Folge 1 von Staffel 5 los. Alle aktuellen News rund um die Show lesen Sie hier in unserem Blog.

"Kitchen Impossible" 2020, News: Folge 1 gestern am 09.02.20

10. Februar: Das geschah gestern in Folge 1

Während es für Tim Mälzer in Folge 1 von Staffel 5 nach München ging, musste Kontrahent und Herausforderer Christoph Kunz nach Marokko. Mälzer, der sich siegessicher war, musste aber gleich einen herben Rückschlag hinnehmen und Kunz war auch am zweifeln. Was in Folge 1 geschah und wer am Ende gewonnen hat, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Kitchen Impossible" 2020, Folge 1 gestern am 9.2.: Tim Mälzer vs. Christoph Kunz.

9. Februar: Staffel 5 startet heute mit Sternekoch Christoph Kunz

Ab heute Abend laufen auf Vox wieder neue Folgen von " Kitchen Impossible". Gast in Folge 1 ist der 2-Sternekoch Christoph Kunz. Ob er Starkoch Tim Mälzer schlagen kann? Das sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr auf Vox.

Update am 16. Januar: Start-Termin und Duelle stehen fest

Jetzt ist bekannt, wann "Kitchen Impossible" in Staffel 5 geht. Wie Vox mitteilt, werden die neuen Folgen ab dem 9. Februar immer sonntags ab 20.15 Uhr gezeigt. Auch die Duelle stehen schon fest:

Folge 1, 9.2.20: Tim Mälzer gegen Christoph Kunz

Mälzer: Bad Ragaz ( Schweiz ), München ( Deutschland )

( ), München ( ) Kunz: Wien ( Österreich ), Essaouira ( Marokko )

Folge 2, 16.2.20: Tim Mälzer gegen Franz Keller

Mälzer: Nikosia ( Zypern ), Vogtsburg im Kaiserstuhl ( Deutschland )

( ), Vogtsburg im ( ) Keller : Nuits-Saint-Georges ( Frankreich ), Dénia ( Spanien )

Folge 3, 23.2.20: Tim Mälzer gegen Haya Molcho

Mälzer: Kleinschenk ( Rumänien ), Jerusalem ( Israel )

), Jerusalem ( ) Molcho: Münstertal ( Deutschland ), Norwich ( Großbritannien )

Folge 4, 1.3.20: Tim Mälzer gegen Max Strohe

Mälzer: Nürnberg ( Deutschland ), Taschkent ( Usbekistan )

), ( ) Strohe : Bologna ( Italien ), Bornholm ( Dänemark )

Folge 5, 8.3.20: Tim Mälzer gegen Jan Hartwig

Mälzer: Wigoltingen ( Schweiz ), Wien ( Österreich )

), ( ) Hartwig : Dubai ( Vereinigte Arabische Emirate ), Saabolda ( Estland )

Folge 6, 15.3.20: Tim Mälzer gegen Martin Klein

Mälzer: Bangkok ( Thailand ), Kaysersberg ( Frankreich )

( ), ( ) Klein : Rom ( Italien ), Sevilla ( Spanien )

Folge 7, 22.3.20: Tim Mälzer gegen Steffen Henssler

Mälzer: Bad Zwischenahn ( Deutschland ), San Francisco ( USA )

( ), ( ) Henssler : Ramatuelle ( Frankreich ), Gifu ( Japan )

Folge 8, 29.3.20: Tim Mälzer gegen Tim Raue

Beide: Kitzbühel ( Österreich )

( ) Mälzer: Valencia ( Spanien )

) Raue : Rüeggisberg ( Schweiz )

Aktuelle News zu "Kitchen Impossible" 2020: Neuigkeiten zu den Folgen

Tim Mälzer wird in Staffel 5 von "Kitchen Impossible" wieder gegen andere Köche antreten und dafür um die Welt reisen. Das Konzept der Sendung: Mälzer und sein Gegner reisen in zwei verschiedene Länder und müssen dort eine Spezialität eines einheimischen Kochs nachkochen - ohne die Zutaten zu kennen. Einheimische bewerten, wie nah das Gericht dem Original kommt.

In diesem News-Blog liefern wir die Neuigkeiten rund um "Kitchen Impossible" 2020. Nach dem Start der Sendung verlinken wir hier auch auf Vorschau-Artikel und Nachberichte. (AZ)

Themen folgen