"Kitchen Impossible" 2020 gestern: Sendetermine, Sendezeit, Duelle

Gestern war Folge 1 der Staffel 5 von "Kitchen Impossible" bei Vox zu sehen. Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und Duelle gibt es hier im Überblick.

" Kitchen Impossible" kehrte gestern Abend am 9. Februar auf Vox ins TV zurück und wird auch in Staffel 5 an Orten in aller Welt gedreht. Für die neuen Folgen hat Tim Mälzer natürlich wieder zahlreiche Profi-Köche eingeladen, die im Duell gegen ihn antreten werden. Gestern war 2-Sternekoch Christoph Kunz an der Reihe. So schlug sich Mälzer gegen den Münchner Koch: "Kitchen Impossible" 2020, Folge 1 gestern am 9.2.: Tim Mälzer vs. Christoph Kunz.

Alle Infos zu den Duellen, Sendeterminen und der Sendezeit haben wir hier in der Übersicht für Sie.

"Kitchen Impossible" 2020: Sendetermine und Sendezeiten

Insgesamt wird es in Staffel 5 von "Kitchen Impossible" acht neue Folgen geben, die immer sonntags bei Vox im TV zu sehen sind. Hier finden Sie alle Sendetermine im Überblick:

Folge 1 am 09.02.20 um 20.15 Uhr

Folge 2 am 16.02.20 um 20.15 Uhr

Folge 3 am 23.02.20 um 20.15 Uhr

Folge 4 am 01.03.20 um 20.15 Uhr

Folge 5 am 08.03.20 um 20.15 Uhr

Folge 6 am 15.03.20 um 20.15 Uhr

Folge 7 am 22.03.20 um 20.15 Uhr

Folge 8 am 29.03.20 um 20.15 Uhr

"Kitchen Impossible": Duelle in Staffel 5

In den einzelnen Folgen tritt Tim Mälzer jede Woche gegen einen anderen Koch an. Die Duelle finden an den verschiedensten Orten auf der ganzen Welt statt. Im großen Finale Ende März ist Tim Raue sein Gegner, mit dem er bis vor kurzem für "Ready to Beef" vor der Kamera stand. Das sind die Duelle in der Übersicht:

Folge 1, 9.2.20: Tim Mälzer gegen Christoph Kunz

Mälzer: Bad Ragaz ( Schweiz ), München ( Deutschland )

Kunz: Wien ( Österreich ), Essaouira ( Marokko )

Folge 2, 16.2.20: Tim Mälzer gegen Franz Keller

Mälzer: Nikosia ( Zypern ), Vogtsburg im Kaiserstuhl ( Deutschland )

Keller : Nuits-Saint-Georges ( Frankreich ), Dénia ( Spanien )

Folge 3, 23.2.20: Tim Mälzer gegen Haya Molcho

Mälzer: Kleinschenk ( Rumänien ), Jerusalem ( Israel )

), Jerusalem ( ) Molcho: Münstertal ( Deutschland ), Norwich ( Großbritannien )

Folge 4, 1.3.20: Tim Mälzer gegen Max Strohe

Mälzer: Nürnberg ( Deutschland ), Taschkent ( Usbekistan )

), ( ) Strohe : Bologna ( Italien ), Bornholm ( Dänemark )

Folge 5, 8.3.20: Tim Mälzer gegen Jan Hartwig

Mälzer: Wigoltingen ( Schweiz ), Wien ( Österreich )

), ( ) Hartwig : Dubai ( Vereinigte Arabische Emirate ), Saabolda ( Estland )

Folge 6, 15.3.20: Tim Mälzer gegen Martin Klein

Mälzer: Bangkok ( Thailand ), Kaysersberg ( Frankreich )

( ), ( ) Klein : Rom ( Italien ), Sevilla ( Spanien )

Folge 7, 22.3.20: Tim Mälzer gegen Steffen Henssler

Mälzer: Bad Zwischenahn ( Deutschland ), San Francisco ( USA )

( ), ( ) Henssler : Ramatuelle ( Frankreich ), Gifu ( Japan )

Folge 8, 29.3.20: Tim Mälzer gegen Tim Raue

Beide: Kitzbühel ( Österreich )

( ) Mälzer: Valencia ( Spanien )

) Raue : Rüeggisberg ( Schweiz )

