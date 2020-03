"Kitchen Impossible" 2020 gestern mit Folge 7: Mälzer vs. Henssler am 22.3.20

06:26 Uhr

Gestern am 22.3.20 ging "Kitchen Impossible" mit Folge 7 weiter. Das Duell hieß: Tim Mälzer vs. Steffen Henssler. Alle Infos hier im Nachbericht.

" Kitchen Impossible" 2020 lief gestern mit Folge 7 auf Vox. Lange wurde das Duell ersehnt, nun war es endlich so weit: Steffen Henssler kochte gegen Tim Mälzer. "Es geht hier ums Zerstören", sagte Gastgeber Tim Mälzer an seinen Herausforderer gerichtet. Unbeeindruckt von den Drohungen bezeichnete Steffen Henssler den Profikoch stattdessen als Monchichi mit schlechten Zähnen. Wer konnte den Showdown für sich gewinnen? Alle Infos zur Sendung von gestern lesen Sie hier im Nachbericht.

"Kitchen Impossible" 2020 gestern am 22.3.20: Gerichte in Folge 7 - Nachbericht

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Die beiden Entertainer duellieren sich schon länger verbal, doch gestern hatten sie endlich die Chance sich am Herd zu beweisen. Für Tim Mälzer standen unter anderem Teigtaschen auf dem Programm. Während er sich über den Geschmack der Fleischfüllung freute, konnte die Köchin vor Ort nur den Kopf schütteln: Er hatte ungekochten Reis in die Lotusblätter gefüllt.

Das waren die Gerichte in Folge 7:

Tim Mälzer

Bad Zwischenahn ( Deutschland ): Mockturtle Suppe

( ): Mockturtle Suppe San Francisco ( USA ): Dim Sum

Steffen Henssler

Côte d'Azur ( Frankreich ): Bouillabaisse

( ): Bouillabaisse Gifu ( Japan ): Sushi

Wer hat gewonnen?

Am Ende setzte sich Tim Mälzer mit 12,4 Punkten gegen Steffen Henssler mit 11,5 Punkten durch. Henssler hatte besonders in seiner Paradedisziplin Sushi Probleme, Punkte zu sammeln. Mälzer dagegen machte beim Zubereiten der Dim Sums eine sehr gute Figur - so gut, dass er von einem Jurymitglied sogar die 10 Punkte bekam.

(AZ)

