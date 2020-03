vor 20 Min.

"Kitchen Impossible" 2020 gestern mit Folge 8: Mälzer vs. Raue am 29.3.20

"Kitchen Impossible" 2020 lief gestern am 29.3.20 mit Folge 8. Alles zum Duell von Tim Mälzer und Tim Raue lesen Sie hier in unserem Nachbericht zur letzten Folge der Staffel.

Es war das fünfte Duell zwischen Tim Mälzer und Tim Raue bei „ Kitchen Impossible“. Nach vier Schlachten am Herd stand es vor der gestrigen Folge unentschieden. Beide Tims hatten zwei Siege auf dem Konto. Nun wollten die Star-Köche endgültig klären, wer der bessere Koch ist.

"Kitchen Impossible" 2020 gestern am 29.3.20: Nachbericht zu Folge 8 - Das waren die Gerichte

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tim Mälzer und Tim Raue verschlug es zum Staffelfinale nach Österreich. Zum ersten Mal in der Geschichte von „Kitchen Impossible“ traten zwei Köche dabei im direkten Vergleich gegeneinander an.

Direkt beim Start wurde klar, dass hier zwei Philosophien aufeinander prallen. Während Tim Raue beim ersten Auftritt in der Schweiz strukturiert und zielgerichtet vorging, ließ sich Tim Mälzer bei seiner Challenge in Valencia Zeit und verschaffte sich heimlich einen kleinen Vorteil. Auch in Österreich änderte sich das nicht: Mälzer ging die Aufgabe in der Alpenrepublik cleverer an als sein ewiger Konkurrent.

Das waren die Gerichte in Folge 8:

Tim Mälzer

Valencia ( Spanien ): Paella

( ): Paella Kitzbühel ( Österreich ): Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, Kaiserschmarrn mit Apfelmus

Tim Raue

Rüeggisberg ( Schweiz ): Schokoladenkunstwerke

): Schokoladenkunstwerke Kitzbühel ( Österreich ): Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, Kaiserschmarrn mit Apfelmus

Wer hat gewonnen?

Am Ende setzte sich auch in dieser Folge Tim Mälzer durch. Wie bereits in der Vorwoche gegen Steffen Henssler konnte Mälzer also auch in der letzten Folge der Staffel einen ewigen Konkurrenten besiegen. 10,22 Punkte standen nach dem direkten Duell in Österreich für Mälzer zu Buche. Raue konnte dagegen lediglich 9,69 Punkte sammeln. Dabei rettete Mälzer sein überraschend problemfreier Auftritt in Valencia - die Paella hatte Raue ursprünglich für Mälzer ausgesucht, um ihm ein Bein zu stellen.



