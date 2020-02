vor 23 Min.

"Kitchen Impossible" 2020 heute - Sendetermine, Köche, TV-Übertragung, News

"Kitchen Impossible" 2020 kommt heute mit Folge 2 am 16.2.2020. Start, Sendetermine, Köche, Übertragung, News - hier die Infos.

"Kitchen Impossible" 2020: Heute (16.02.20) in Folge 2 heißt das Duell Tim Mälzer vs. Franz Keller. News, Sendetermine, Köche, TV-Übertragung - hier alle Infos.

" Kitchen Impossible" 2020 läuft heute am 16.02.2020 mit Folge 2 live im TV und Stream. "Kitchen Impossible" wurde bisher in 51 unterschiedlichen Ländern gedreht. Stationen in diesem Jahr sind unter anderem Rumänien, Usbekistan, Estland und Israel. Hier erfahren Sie alles über den Start-Termin, die Sendetermine, die Köche als Kandidaten und die Übertragung. News finden Sie hier auch.

"Kitchen Impossible" 2020: Start und Vorschau zu Folge 2

Staffel 5 von "Kitchen Impossible" 2020 startete am 9. Februar 2020 um 20.15 Uhr auf Vox. Heute steht Folge 2 auf dem Programm. Hier die Vorschau: "Kitchen Impossible" 2020, Folge 2: Mälzer vs. Keller heute am 16.02.20.

Sendetermine von "Kitchen Impossible" 2020

Insgesamt wird es in Staffel 5 von "Kitchen Impossible" 2020 acht neue Folgen geben, die jeweils am Sonntag bei Vox im TV zu sehen sind. Hier finden Sie alle Sendetermine im Überblick:

Folge 1 am 09.02.20 um 20.15 Uhr

Folge 2 am 16.02.20 um 20.15 Uhr

Folge 3 am 23.02.20 um 20.15 Uhr

Folge 4 am 01.03.20 um 20.15 Uhr

Folge 5 am 08.03.20 um 20.15 Uhr

Folge 6 am 15.03.20 um 20.15 Uhr

Folge 7 am 22.03.20 um 20.15 Uhr

Folge 8 am 29.03.20 um 20.15 Uhr

"Kitchen Impossible" 2020: Wer sind die Köche?

Steffen Henssler kennt man aus seiner eigenen Kochshow " Grill den Henssler ".

kennt man aus seiner eigenen Kochshow " ". Tim Raue hat es als einziger deutscher Koch 2019 auf die "The World’s 50 Best Restaurants"-Liste geschafft und bisher zwei Michelin-Sterne bekommen.

hat es als einziger deutscher Koch 2019 auf die "The World’s 50 Best Restaurants"-Liste geschafft und bisher zwei Michelin-Sterne bekommen. Jan Hartwig machte seine Ausbildung zum Koch im Restaurant "Dannenfeld" in Braunschweig und kochte während seines Wehrdienstes im Offizierskasino Achum.

machte seine Ausbildung zum Koch "Dannenfeld" in und kochte während seines Wehrdienstes im Offizierskasino Achum. Christoph Kunz kommt aus Freiburg und machte dort auch seine Ausbildung im "Colombi Hotel". Seine Lehrjahre führten ihn unter anderem nach Frankreich .

kommt aus und machte dort auch seine Ausbildung im "Colombi Hotel". Seine Lehrjahre führten ihn unter anderem nach . Martin Klein wuchs im Elsass bei einer Familie auf, bei der gutes Essen immer großgeschrieben wurde. In seiner Jugend absolvierte er die Hotelfachschule in Straßburg .

wuchs im bei einer Familie auf, bei der gutes Essen immer großgeschrieben wurde. In seiner Jugend absolvierte er die Hotelfachschule in . Max Strohe kommt aus Bonn und sammelte nach seiner Ausbildung im Hotel-Restaurant "Hohenzollern" unter anderem in Hannover und auf Kreta berufliche Erfahrung.

kommt aus und sammelte nach seiner Ausbildung im Hotel-Restaurant "Hohenzollern" unter anderem in und auf berufliche Erfahrung. Franz Keller ist der älteste unter den Spitzenköchen der Staffel 5. Seine Ausbildung zum Koch absolvierte er im Freiburger Restaurant "Zähringer Burg".

ist der älteste unter den Spitzenköchen der Staffel 5. Seine Ausbildung zum Koch absolvierte er im Freiburger "Zähringer Burg". Haya Molcho wurde in Israel geboren und zog schließlich im Alter von neun Jahren mit ihren Eltern nach Bremen . Die einzige Frau unter den Kandidaten ließ sich durch kulinarische Einflüsse aus aller Welt inspirieren.

"Kitchen Impossible" 2020: Übertragung gestern live im TV und Stream

Staffel 5 von "Kitchen Impossible" läuft wieder jeden Sonntag live im TV und Stream auf Vox. Die erfolgreiche Kochshow wird wie üblich zur Primetime um 20.15 Uhr gesendet. Auf der Plattform TV Now kann "Kitchen Impossible" 2020 auch als Wiederholung im Stream gesehen werden. Dort sind sogar einige Folgen der Weihnachts-Edition verfügbar. Der Streaming-Dienst kostet 4,99 Euro im Monat, kann aber von Neukunden 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Das Angebot ist laut Senderangaben monatlich kündbar.

"Kitchen Impossible" 2020: Die News

Darauf haben die Fans lange gewartet: Endlich gibt es mal ein direktes Duell der beiden Koch-Giganten Tim Mälzer und Steffen Henssler. Am 23. März 2020 steigt der große Showdown am Herd.

