vor 19 Min.

"Kitchen Impossible" 2020 mit Folge 5: Tim Mälzer vs. Jan Hartwig am 8.3.2020

Heute am 8.3.20 tritt bei "Kitchen Impossible" 2020 Tim Mälzer (l) gegen Jan Hartwig an. Alle Infos zu Folge 5 hier in der Vorschau.

Heute am 8.3.20 gibt es bei Vox Folge 5 von "Kitchen Impossible" 2020 zu sehen. Diesmal misst sich Jan Hartwig mit Tim Mälzer. Alle Infos hier in der Vorschau.

" Kitchen Impossible" 2020 Folge 5: Nachdem Tim Mälzer in der vergangenen Sendung frustriert das Handtuch schmiss, weil er mit dem Tonofen in Usbekistan nicht zurecht kam, ist er dieses Mal umso motivierter, den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Sein Gegner in dieser Woche ist Jan Hartwig, der mit seinem Restaurant "Atelier" bereits mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Alle Infos zur heutigen Sendung haben wir hier in der Vorschau für Sie.

"Kitchen Impossible" 2020 Vorschau: Heute am 8.3.20 läuft Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Kitchen Impossible" läuft am Sonntag, 8.3.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Im Duell gegen Jan Hartwig muss Tim Mälzer heute Gerichte in Wien (Österreich) und Wigoltingen (Schweiz) kochen, während Sterne-Koch Jan Hartwig in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und Värska (Estland) die Kreationen anderer Köche auf den Teller zaubert. Die Gerichte, die von den Köchen nachgekocht werden müssen, hat der jeweils andere ausgewählt. Natürlich wollen es die Küchenchefs ihrem Gegner auch in Folge 5 wieder so schwer wie möglich machen.

Diese Gerichte müssen die Kandidaten heute nachkochen:

Tim Mälzer:

Tarte Tatin in Wigoltingen

Pilz Beuschel mit Waldstaude und Pilzkraut in Wien

Jan Hartwig:

Ginger Chicken mit Reis und Roti Brot in Dubai

mit Reis und Brot in Pire, Sõir, Roggenbrot & Hechtfrikadellen in Värska

"Kitchen Impossible": Alle wichtigen Infos zu Staffel 5

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Köche

Hier stellen wir die Köche von Kitchen Impossible 2020 vor.

News zur Sendung

Die Neuigkeiten rund um die Sendung lesen Sie hier in unserem News-Blog zu Kitchen Impossible.

Übertragung

Hier erfahren Sie, wie Sie Kitchen Impossible live im TV und Stream sehen.

Nächste Folgen

Das sind alle Sendetermine von Kitchen Impossible 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen