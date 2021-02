vor 47 Min.

Kitchen Impossible 2021, Folge 1 heute: Tim Mälzer ist völlig entrüstet

"Kitchen Impossible" 2021 startet heute mit Folge 1 in die neue Staffel. Das Duell lautet: Tim Mälzer vs. Lucki Maurer. Hier in der Vorschau lesen Sie mehr dazu.

" Kitchen Impossible" 2021 läuft ab heute mit sechs neuen Folgen auf Vox. In Folge 1 tritt Tim Mälzer gegen Lucki Maurer an. Aufgrund der aktuellen Situation findet die Staffel in diesem Jahr nicht in Restaurants aus aller Welt statt, sondern wird in Deutschland und Österreich gedreht. "Die neue Situation hat in uns die Kreativität geweckt. Dadurch, dass wir nicht nur heimische Gerichte nachkochen mussten, waren die Aufgaben aber nicht minder herausfordernd", sagte Tim Mälzer vorab in einem Interview mit Vox.

Heute in Folge 1 steht eine Neuheit an: Lucki Maurer ist nicht nur der Herausforderer, sondern auch der Originalkoch. Denn Tim Mälzer wird im Rattenberger Restaurant "STOI" zu Gast sein. Mehr dazu lesen Sie hier in der Vorschau.

"Kitchen Impossible" 2021 heute: Tim Mälzer ist völlig entrüstet - Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Kitchen Impossible" läuft am Sonntag, 14.02.21, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Das Duell lautet: Tim Mälzer vs. Lucki Maurer

Mälzer : "STOI" in Rattenberg , "Heinersreuther Hof" in Ködnitz

: "STOI" in , "Heinersreuther Hof" in Maurer: "Der Kleine Heinrich" in Glückstadt , "Sonamu" in Frankfurt am Main

Das wird unter anderem gekocht:

Aalsuppe

Labskaus

Zwetschgen-Gericht

koreanische Gerichte

Tim Mälzer und Lucki Maurer sind seit Jahren befreundet; nun stehen sie sich als Gegner gegenüber. Vor allem bei Tim Mälzer war die Überraschung in Folge 1 groß, als Lucki Maurer ihm in Rattenberg die schwarze Kiste überreichte und klar war, dass er damit nicht nur Gegner, sondern auch Originalkoch sein wird. Wie er in einem Interview mit Vox erzählt, ist das "STOI" für ihn ein Zuflucht- und Urlaubsort. Er zeigte sich geschockt: "Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall", und "Geh weg, sonst hau' ich dir eine auf die Schnauze", waren die ersten entrüsteten Reaktionen des TV-Kochs.

Lucki Maurer konnte darüber nur schmunzeln und wie es sich für "Kitchen Impossible" gehört, gibt es für Tim Mälzer keine Gnade. Er muss seine geliebten Gerichte nachkochen. Nach seinem Aufenthalt in Rattenberg reist Tim Mälzer nach Ködnitz und muss ein Zwetschgen-Gericht von Spitzenkoch Heiko Antoniewicz nachkochen.

Für Lucki Maurer geht es nach Hamburg. Von der Herausforderung ließ sich der Spitzenkoch nicht aus der Ruhe zu bringen, obwohl er die norddeutschen Gerichte Labskaus und Aalsuppe nachkochen muss - und das im Restaurant "Der Kleine Heinrich", wo Tim Mälzer von der Version der Gerichte besonders beeindruckt war. Schnell stellt sich heraus, das wohl doch etwas Nervosität angebracht gewesen wäre: die Challenge ist für Lucki Maurer schwieriger als gedacht. Anschließend geht es für den Spitzenkoch nach Frankfurt in das Restaurant "Sonamu" mit Köchin Sun-Il Kim.

