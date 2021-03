vor 48 Min.

Kitchen Impossible 2021 - Folge 4 heute: Tim Mälzer vs. Sepp Schellhorn

"Kitchen Impossible" 2021 geht heute mit Folge 4 weiter. In unserer Vorschau haben wir alle Infos zum Duell zwischen Tim Mälzer und Sepp Schellhorn für Sie.

In Folge 4 von " Kitchen Impossible" 2021 steht Gastgeber Tim Mälzer unter Druck: Er konnte in der aktuellen Staffel noch keinen seiner Gegner im Duell besiegen. Auch vergangene Woche musste sich der Starkoch gegen Alexander Wulf geschlagen geben. Sein Gegner in dieser Woche ist nicht nur für seine Kochkünste berühmt, denn Sepp Schellhorn ist vor allem in Österreich als Politiker bekannt. Er ist Nationalratsabgeordneter der Partei Neos und betreibt darüber hinaus als Koch und Gastronom mehrere Restaurants.

Kann Tim Mälzer in Folge 4 der neuen Staffel von "Kitchen Impossible" endlich einen Sieg mit nach Hause nehmen? Oder hat auch heute wieder sein Herausforderer die Nase vorn? Alle Infos zur Sendung haben wir hier in der Vorschau für Sie.

"Kitchen Impossible" 2021 heute: Vorschau auf das Duell in Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Kitchen Impossible" läuft am Sonntag, 07.03.2021, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Das Duell heute lautet: Tim Mälzer vs. Sepp Schellhorn

Mälzer : "Mühltalhof" in Neufelden , "Gasthof Schloss Aigen" in Salzburg ( Österreich )

: "Mühltalhof" in , "Gasthof Schloss Aigen" in ( ) Schellhorn : "Domkes Fischpavillon" auf Usedom , " Restaurant Horváth" in Berlin

Das wird unter anderem gekocht:

Grammelknödel

Fischsoljanka

Leberschädl

Die erste Station für Gastgeber Tim Mälzer ist der Mühltalhof in Neufelden, wo ihn ein traditionelles Gericht mit modernen Einflüssen von Philip Rachinger erwartet, der in sechster Generation das Restaurant seines Vaters übernommen hat. Gefallen findet er zunächst nicht an dem Teller, der in der Box für ihn vorbereitet wurde: "Nur anhand der Präsentation des Tellers war mir klar: Es ist Firlefanz", sagt er resigniert. Weiter geht es für den Starkoch in Mozarts Geburtsstadt Salzburg, wo ihm Kurt Berger Junior einen Klassiker der österreichischen Küche serviert: Tim Mälzer muss einen Grammelknödel nachkochen.

Der Österreicher Sepp Schellhorn muss für seine erste Challenge einen langen Weg auf sich nehmen, denn Tim Mälzer schickt ihn an die Ostsee auf die Insel Usedom. Dort wartet ein traditionsreiches Suppengericht der DDR auf den Gastronom - die Fischsoljanka. Beim Öffnen der Box ist Schellhorn zunächst erleichtert, unterschätzt dabei jedoch das strikte Rezept der Fischsoljanka, das kaum Raum für kreative Freiheiten zulässt. Weiter geht es für den Koch in der deutschen Haupstadt Berlin. Dort wartet am Ende einer kleinen Fahrradtour eine Herausforderung auf Schellhorn, der nach dem Öffnen der Box kein gutes Gefühl hat: "Du hast genau gewusst, was ich nicht kann. Das sitzt", sagt er zu Tim Mälzer.

(AZ)

