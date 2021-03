vor 2 Min.

Kitchen Impossible 2021 - Folge 5 heute: Tim Mälzer vs. Sven Elverfeld

"Kitchen Impossible" 2021 geht heute mit Folge 5 weiter. In unserer Vorschau haben wir alle Infos rund um das Duell zwischen Tim Mälzer und Sven Elverfeld in der Übersicht zusammengefasst.

Bei Vox geht es heute am 14.3.2021 für Tim Mälzer wieder ums Ganze: In einer neuen Folge von "Kitchen Impossibe" 2021 muss der Profi-Koch erneut zeigen, was in ihm steckt. Dabei hat es der heutige Gegner wieder einmal in sich: Unglaubliche 3-Michelin-Sterne konnte sich der Hanauer Sven Elverfeld in seiner Karriere schon erkochen. Ob sich Mälzer gegen den Sterne-Koch behaupten kann und welche Stationen und Gerichte es diesmal zu meistern gilt, lesen Sie hier bei uns in der Vorschau zu Folge 5.

"Kitchen Impossible" 2021 heute: Die aktuelle Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von " Kitchen Impossible" läuft am Sonntag, 14.3.21, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Bei "Kitchen Impossible" 2021 wird es diesmal besonders spannend, denn heute wartet auf Tim Mälzer niemand geringeres als Sven Elverfeld. Der 52-Jährige wurde für seine kulinarischen Fähigkeiten im Laufe seiner nationalen und internationalen Karriere bereits dreifach mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. So war er nicht nur in Deutschland als Koch tätig, sondern arbeitete unter anderem schon in Restaurants auf Kreta und in Dubai.

In Folge 5 der Vox-Sendung schicken sich die beiden Kontrahenten quer durch das ganze Land: Während sich Mälzer zunächst in Rottach-Egern in Sachen Sterneküche beweisen muss, geht es für Elverfeld zunächst nach Schorndorf. Dort dreht sich alles um eine spezielle, traditionelle Kochkunst.

Der zweite Stopp seiner kulinarischen Reise führt Tim Mälzer in Folge fünf nach Frankfurt am Main. In der Mainmetropole konfrontiert Sven Elverfeld ihn mit einer außergewöhnlichen Challenge: Er soll ayurvedisch kochen. Die Verwirrung beim "Kitchen Impossible"-Urgestein ist perfekt, als Mälzer dann auch noch von einem alten Weggefährten überrascht wird, mit dem er dort so gar nicht gerechnet hatte.

Der Sternekoch selbst muss seine zweite Aufgabe in Feldberg-Bärental antreten - und die hat es in sich. Mälzer hat sich für seinen Gegner nämlich eine Besonderheit einfallen lassen: Elverfeld soll sich in der Patisserie versuchen. Ob sein Herausforderer vergessen hat, dass Elverfeld eine abgeschlossene Ausbildung in diesem Bereich hat? Wie auch immer - der Sternekoch begibt sich am Ende mit einer traditionellen deutschen Torte auf eine Zeitreise in seine Jugend und Lehrjahre nach Baden-Württemberg in den Schwarzwald.

Welcher der beiden Profi-Köche das Duell wohl für sich entscheiden kann? Das sehen Zuschauer heute Abend in Folge 5 von "Kitchen Impossible" 2021.

