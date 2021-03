12:32 Uhr

Kitchen Impossible 2021, Folge 6: Das Finale heute als "Best Friends Edition"

Im Finale von "Kitchen Impossible" 2021 treten Tim Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann gegeneinander an. Alle Infos gibt es hier in der Vorschau.

Bei " Kitchen Impossible" 2021 steht heute das große Finale an. Dafür hat sich Gastgeber Tim Mälzer gleich zwei Köche in die Sendung geholt, die er im Wettkochen schlagen will: seine Freunde Tim Raue und Alexander Hermann. In der "Best Friends Edition" werden alle drei Spitzenköche gegeneinander antreten und am Ende für ihre Kochkünste bewertet - es heißt also: Jeder gegen jeden.

Wo die drei Köche in Folge 6 kochen werden und welche Herausforderungen auf sie warten, erfahren Sie hier bei uns in der Vorschau.

"Kitchen Impossible" 2021 heute: Vorschau auf das Finale in Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Folge 5 von "Kitchen Impossible" läuft am Sonntag, 21.03.2021, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Heute treten gleich drei Köche gegeneinander an. Jeder wird im direkten Vergleich gegen beide Kontrahenten bewertet. Das Duell heute lautet: Tim Mälzer vs. Tim Raue vs. Alexander Herrmann

Mälzer vs Raue : "Fränkischer Landgasthof Weichlein" in Wachenroth

: "Fränkischer Landgasthof Weichlein" in Raue vs. Herrmann: " Shiraz " in Darmstadt

vs. Herrmann: " " in Mälzer vs. Herrmann: "893 Ryōtei" in Berlin

Da im Finale der Show diesmal drei Köche statt der üblichen zwei gegeneinander antreten, ändert sich auch der Ablauf des Küchenduells ein wenig. Normalerweise werden alle vier Gerichte der Sendung in völlig verschiedenen Küchen zubereitet - je nach dem wo der Originalkoch zu Hause ist. Diesmal werden die Köche jedoch gleichzeitig und in der gleichen Küche gegeneinander antreten. Den Platz müssen sie sich also teilen, die Zutaten bringt jedoch jeder selbst mit. Insgesamt gibt es demnach drei Runden und jeder Koch bekommt am Ende zwei Mal Punkte.

Für die beiden Tims geht es zuerst nach Wachenroth, in die fränkische Heimat von Alexander Herrmann, der für die beiden eine besonders schwierige Aufgabe bereit hält: Ein Leber-Paté im Baumkuchen-Mantel. Dieses spezielle Gericht sorgt natürlich besonders bei Tim Mälzer für Ärger: "Ich frag mich nur warum? Warum glaubt Alexander Herrmann, dass Tim Raue das nicht kann?"

Mälzer schickt seine beiden Kontrahenten nach Darmstadt, wo sie sich mit einer Küche auseinandersetzen müssen, die für beide völlig fremd ist: Sie tauchen in die Geschmackswelten der iranischen Küche ein und sind damit völlig überfordert. Im persischen Restaurant "Shiraz" treten die beiden Köche mit jeweils zwei Michelin-Sternen gegeneinander an.

Tim Raue lässt seine beiden Gegner ebenfalls eine weite kulinarische Reise zurücklegen: Er schickt Tim Mälzer und Alexander Herrmann ins "893 Ryōtei" und damit nach Japan. Sie müssen eine Sushi und Sashimi Platte des bekannten Küchenchefs The Duc Ngo zubereiten, der mittlerweile 14 Restaurants in Berlin besitzt und über 100 Mitarbeiter beschäftigt.

"Kitchen Impossible": Alle Infos zu Staffel 6 im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Wer ist dabei?

Hier stellen wir Tim Mälzer und alle Köche von Kitchen Impossible 2021 vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Kitchen Impossible im TV oder Stream.

Nächste Folge

Hier finden Sie zu Kitchen Impossible 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

