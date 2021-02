vor 31 Min.

Kitchen Impossible 2021: Tim Mälzers Gegner heute in Folge 3: Alexander Wulf

In Folge 3 von "Kitchen Impossible" 2021 fordert heute Alexander Wulf Gastgeber Tim Mälzer heraus. Alle Infos zur Sendung gibt es hier in der Vorschau.

"Kitchen Impossible" 2021 geht heute mit Folge 3 weiter. Alexander Wulf tritt gegen Gastgeber Tim Mälzer an. Hier in der Vorschau finden Sie alle Infos zur Sendung.

" Kitchen Impossible" 2021 gibt es heute mit Folge 3 der neuen Staffel auf Vox zu sehen. Gastgeber Tim Mälzer steht unter Druck: Er musste sich in den ersten beiden Folgen seinen Kontrahenten geschlagen geben: In Folge 1 verlor er gegen Lucki Maurer und in Folge 2 konnte sich Daniel Gottschlich gegen den Starkoch durchsetzen. Heute versucht der deutsch-russische Sternekoch Alexander Wulf sein Glück. Wie bereits in den ersten beiden Folgen wird auch in Folge 3 von "Kitchen Impossible" wegen der Corona-Pandemie ausnahmsweise nur in Deutschland und Österreich gekocht.

Kann Tim Mälzer in der neuen Staffel Fuß fassen und sich endlich seinen ersten Sieg holen? Oder wird Alexander Wulf die Siegesserie der Herausforderer fortsetzen? Alle Infos zu Folge 3 haben wir hier in der Vorschau für Sie.

"Kitchen Impossible" 2021 heute: Vorschau auf Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "Kitchen Impossible" läuft am Sonntag, 28.02.2021, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Das Duell heute lautet: Tim Mälzer vs. Alexander Wulf

Mälzer: Wulfs Familie in Erkelenz , " Ham Ham bei Josef" in Düsseldorf

, " bei Josef" in Wulf: "bianc" in Hamburg , "Der Söl’ring Hof" auf Sylt

Das wird unter anderem gekocht:

Luba - ein kasachisches Nationalgericht

Schweinshaxe

Tortellini

Für seine erste Challenge schickt Wulf seinen Gegner Tim Mälzer in seinen engsten Familienkreis: Die Frau seines Cousins wird das kasachische Nationalgericht "Luba" kochen, welches Mälzer dann in einem einzigen Topf nachkochen muss. Bei der Zubereitung des Eintopfs schaut ihm Wulfs gesamte Familie über die Schulter, was den Druck auf den Starkoch zusätzlich erhöht. Für seine zweite Aufgabe reist Tim Mälzer nach Düsseldorf, wo eine scheinbar harmloses Gericht auf ihn wartet: Er soll Schweinshaxe zubereiten. Wie er nach dem Öffnen der Box einräumt, ist das aber gerade für ihn eine echte Herausforderung: "Haxe kann ich nicht, das weiß aber keiner", gesteht Mälzer.

Auch für Alexander Wulf geht es zunächst in die Heimat seines Kontrahenten. In Hamburg bekommt der Sternekoch seine Box von Tim Mälzer persönlich überreicht. Wulf soll ein Tortellini-Gericht des Zwei-Sternekochs Matteo Ferrantino nachkochen, was für Wulf zu einer echten Herausforderung werden könnte. Im Anschluss geht es für ihn auf der nordfriesischen Insel Sylt weiter. Dort soll er im "Söl'ring Hof", der seit zwei Jahrzehnten zu den besten Restaurants Deutschlands gehört, ein Gericht von Küchenchef Jan-Philipp Berner nachkochen.

