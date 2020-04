vor 48 Min.

"Kitchen Impossible - Die größten Ausraster": Tim Mälzer blickt heute zurück

Tim Mälzer wagt heute einen Blick in die Vergangenheit von "Kitchen Impossible". Hier gibt es die Vorschau.

Heute am 26.4.20 läuft "Kitchen Impossible - Die größten Ausraster" auf Vox. Hier gibt es alle Infos rund um die Sondersendung der Kochshow in unserer Vorschau.

Seit der ersten Folge von " Kitchen Impossible" im Jahr 2014 wurde in den vergangenen Jahren in unzähligen Ländern gekocht und gebacken was das Zeug hält. Heute blicken Tim Mälzer und Tim Raue bei "Kitchen Impossible - Die größten Ausraster" noch einmal auf die Highlights der bisherigen Staffeln zurück.

Eine Vorschau zu der Vox-Sendung am heutigen Sonntag, 26.4.20, finden Sie hier bei uns.

"Kitchen Impossible": Tim Mälzer und Tim Raue blicken auf die größten Ausraster der Show zurück

Es wurde gelacht, geschimpft und geweint - in insgesamt fünf Staffeln durchlebten die Profi-Köche bei "Kitchen Impossible" eine Achterbahn der Gefühle. Zusammen mit Dauer-Konkurrent Tim Raue will Tim Mälzer deshalb auf die gesamte Show-Geschichte zurückblicken. Dabei verraten die zwei Profi-Köche unter anderem, welche Reise sie besonders berührt hat und welcher der emotionalste Moment für die beiden war.

"Kitchen Impossible - Die größten Ausraster": Sendetermine

"Kitchen Impossible - Die größten Ausraster" ist eine von insgesamt drei Sondersendungen der Kochshow. Hier sehen Sie in der Übersicht, welche Spezialausgaben der Sender Vox produziert hat:

Sendung Sendetermin " Kitchen Impossible - Die emotionalsten Momente" Sonntag, 19.4.20 (20.15 Uhr, Vox) " Kitchen Impossible - Die größten Ausraster" Sonntag, 26.4.20 (20.15 Uhr, Vox) " Kitchen Impossible - Die lustigsten Momente" Sonntag, 3.5.20 (20.15 Uhr, Vox)

Alle Folgen laufen im TV bei Vox und im Stream auf TVNOW. Die einzelnen Episoden können auch als Wiederholung abgerufen werden.

