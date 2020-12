vor 32 Min.

Kitchen Impossible Weihnachts-Edition 2020: Vorschau zum Weihnachtsspecial

Kitchen Impossible: Weihnachts-Edition 2020: Tim Mälzer, Max Strohe, Tim Raue und The Duc Ngo sind dabei.

Kitchen Impossible läuft am 13.12.20 mit der Weihnachts-Edition 2020 bei Vox. Lesen Sie hier in der Vorschau mehr zu den Duellen des Weihnachtsspecials.

Demnächst steht wieder das Weihnachtsspecial von Kitchen Impossible 2020 bevor. In der Weihnachts-Edition versuchen Tim Mälzer, Max Strohe, Tim Raue und The Duc Ngo Weihnachtsgerichte aus verschiedenen Ländern nachzukochen und treten dabei in Teams gegeneinander an. Beim gemeinsamen Weihnachtsabend wird dann der Sieger gekürt. Lesen Sie hier in der Vorschau mehr zur Weihnachts-Edition 2020 von Kitchen Impossible.

Kitchen Impossible: Weihnachts-Edition 2020 - Wann läuft das Weihnachtsspecial im TV?

Die Spezial-Folge ist am 13. Dezember im TV bei Vox zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr.

Die Teams der Weihnachts-Edition 2020 von Kitchen Impossible

Vier Köche stellen sich in diesem Jahr der Herausforderung. Hier die Teams und Destination im Überblick:

Tim Mälzer und Max Strohe kochen in der Schweiz

und kochen in der Tim Raue und The Duc Ngo kochen in Frankreich

Vorschau zu Kitchen Impossible: Weihnachts-Edition 2020

Die Herausforderungen sind im Weihnachtsspecial ziemlich unterschiedlich: Während sich Tim Mälzer und Max Strohe in der Naturküche beweisen müssen, geht es für Tim Raue und The Duc Ngo in das 3-Sterne-Restaurant "La Bouitte". Eigentlich wollten die beiden in Frankreich Skifahren und die Berge genießen, doch stattdessen müssen Tim Raue und The Duc Ngo ihr Können auf einem sportlichen Parkour zur Schau stellen. Als wäre das nicht schweißtreibend genug, geht es für die beiden anschließend an den Herd.

Tim Mälzer und Max Strohe hingegen lassen sich in der Weihnachtsedition von "Hexer" Stefan Wiesner in die Naturküche einweisen und müssen ihr gesamtes Menü unter freiem Himmel zubereiten. Als Hitzequelle dienen Feuerringe - Neuland für die beiden Köche. Nicht nur die Zubereitung, sondern auch die Zutaten werden in der Schweiz ungewöhnlich: Es wird ein Baum ganzheitlich verkocht - mitsamt Rinde und Nadeln.

