06:49 Uhr

"Kitchen Impossible" gestern am 22.3.20: So lief das Duell von Mälzer und Henssler - News

"Kitchen Impossible" 2020: Gestern am 22.3.20 kam es zum Shodown zwischen Tim Mälzer und Steffen Henssler. Alle News rund um die Show lesen Sie hier im Blog.

"Kitchen Impossible" 2020, News: Folge 7 gestern am 22.3.20

23. März: Tim Mälzer setzt sich gegen seinen Freund Steffen Henssler durch

Der angekündigte Showdown der Profiköche Tim Mälzer und Steffen Henssler erwies sich gestern am 22.3.20 als spannendes Kochduell. Nach den großmauligen Ansagen im Vorfeld schwitzten beide Köche bei ihren jeweiligen Auftritten mit unter ziemlich. Steffen Henssler versagten bei seiner Paradedisziplin Sushi die Nerven, während sich Mälzer bei den südostasiatischen Dim Sums lange schwertat - und dann ein großes Comeback machte. Mehr zu Punktzahl und Gerichten lesen Sie hier im Nachbericht: "Kitchen Impossible" 2020 gestern mit Folge 7: Mälzer vs. Henssler am 22.3.20.

22. März: Tim Mälzer tritt gegen Steffen Henssler an

Lange haben Fans das Duell der beiden Profiköche erwartet und heute kommt es endlich zum Showdown: Steffen Henssler tritt gegen Tim Mälzer an. Beide klopfen vor der Ausstrahlung der Folge in üblicher " Kitchen Impossible"-Manier große Sprüche - vor dem Herd sieht es dann anders aus. Es geht unter anderem nach Japan und in die USA. Mehr Infos zu den Gerichten gibt es hier in der Vorschau: "Kitchen Impossible" 2020: Mälzer vs. Henssler heute am 22.3.20 in Folge 7.

16. März: Mälzer siegt knapp mit historischem Ergebnis

Tim Mälzer konnte endlich wieder einen Sieg verbuchen, wenn auch nur einen äußerst knappen. Mit 0,3 Punkten Vorsprung setzte sich der Gastgeber der Sendung gegen seinen Herausforderer Martin Klein durch. Und damit nicht genug: Mit einem historischen Punktestand von insgesamt 14,4 zu 14,1 Punkten geht das Duell in die Geschichte der Sendung ein. Mehr dazu lesen Sie hier in unserem Nachbericht: "Kitchen Impossible" 2020, Folge 6 gestern: Tim Mälzer gegen Martin Klein am 15.3.20

15. März: Tim Mälzer tritt gegen Martin Klein an

Nach dem Tim Mälzer auch das letzte Duell verloren hat, steigt in Folge 6 die Nervosität. Doch auch heute wartet kein einfacher Gegner auf den Gastgeber: Mälzer muss gegen den Sternekoch Martin Klein antreten. Von ihm wird er nach Thailand und Frankreich geschickt, Martin Klein reist in dieser Woche nach Italien und Spanien. Mehr dazu lesen Sie in unserer Vorschau: "Kitchen Impossible" 2020, Folge 6 heute: Tim Mälzer gegen Martin Klein am 15.3.20

9. März: Knapper Sieg von Jan Hartwig

Die Gegner schenkten sich auch in Folge 5 nichts. Aber schon bei Challenge eins hatte Mälzer zu kämpfen und fluchte wie üblig über das von Gegner Jan Hartwig ausgesuchte Rezept. Auch Challenge zwei brachte ihm nicht die erhofften Punkte. Jan Hartwig kam mit seinen Gerichten besser zurecht, gewann aber nur mit hauchdünnem Vorsprung. Alles wichtige lesen Sie im Nachbericht: "Kitchen Impossible" 2020 gestern mit Folge 5: Tim Mälzer vs. Jan Hartwig am 8.3.2020

8. März: Kann Tim Mälzer den 3-Sterne-Koch Jan Hartwig besiegen?

Nachdem Tim Mälzer in Folge 4 frustriert aufgegeben hat, will er heute natürlich umso mehr gewinnen. Doch sein Gegner ist einer der besten Köche Deutschlands: Jan Hartwig. Mälzer muss in Folge 5 keine weiten Reisen auf sich nehmen, denn er kocht diesmal in Österreich und der Schweiz die Gerichte seiner Kollegen nach. Für Jan Hartwig geht die Reise nach Dubai, wo er ein scheinbar simples Ginger Chicken nachkochen soll, was sich am Ende jedoch schwierig gestaltet. Alle Infos zur heutigen Sendung finden Sie in unserer Vorschau: "Kitchen Impossible" 2020 heute am 8.3.20 mit Folge 5: Tim Mälzer gegen Jan Hartwig

2. März: Tim Mälzer geht in Folge 4 in Usbekistan unter

Tim Mälzer kochte in der gestrigen Sendung am 1.3.20 in Deutschland und Usbekistan, Max Strohe verschlug es nach Italien und Dänemark. Beide Profiköche wollten selbstverständlich gewinnen, doch für Tim Mälzer sah es in Folge 4 schlecht aus: Er scheiterte bei der Zubereitung der Somsas in Taschkent und gab schließlich auf. Noch nie zuvor musste er eine Challenge abbrechen. Der Sieger von Folge 4 hieß deshalb Max Strohe. Hier gibt es den Nachbericht: "Kitchen Impossible" 2020: Folge 4 heute am 1.3.20 mit Max Strohe.

24. Februar: Mälzer siegt zum zweiten mal in Folge

Auch das gestrige Duell gegen Haya Molcho konnte Tim Mälzer für sich entscheiden. Mit einem Punktestand von 12 zu 10,9 siegte der 49-jährige Starkoch nun bereits zum zweiten Mal in Folge. Mehr zum Duell gegen Haya Moloch in Folge 3 am 23.2.20 lesen Sie in unserem Nachbericht: 23.2.2020 "Kitchen Impossible": Folge 3 gestern mit Haya Molcho

23. Februar: Tim Mälzer vs. Haya Molcho heute in Folge 3

Heute geht es für die beiden Profiköche nach Rumänien, Israel, Deutschland und Großbritannien. Tim Mälzer soll Polentaknödel kochen - weiß aber nicht genau wie. Das lässt den Profikoch verzweifeln. Bei Haya Molcho sehen die Challenges etwas entspannter aus. Alle Gerichte und weitere Infos zu Folge 3, finden Sie hier in der Vorschau: "Kitchen Impossible" 2020: Folge 3 heute am 23.2.20 mit Haya Molcho.

17. Februar: Mälzer gewinnt knapp gegen Keller

Gestern ist Tim Mälzer gegen Franz Keller angetreten. Nach Duellen in Frankreich, Spanien, Deutschland und Zypern kann Mälzer einen hauchdünnen Vorsprung verrechnen. Damit gewinnt er knapp gegen den 70-jährigen Keller: "Kitchen Impossible" gestern am 16.2.20 in Folge 2: Mälzer gewinnt gegen Keller

16. Februar: Tim Mälzer vs. Franz Keller heute in Folge 2

Der Umgangston ist rau und der Altersunterschied beträgt zwei Jahrzehnte - trotzdem verstehen Tim Mälzer und Franz Keller sich prächtig. Neben extravaganten Gerichten wartet in Folge 2 auch ein Überraschungssbesuch auf die Zuschauer. Mehr zum Generationenduell von "Kitchen Impossible" lesen Sie hier in der Vorschau: "Kitchen Impossible" 2020, Folge 2: Mälzer vs. Keller heute am 16.02.20.

10. Februar: Das geschah gestern in Folge 1

Während es für Tim Mälzer in Folge 1 von Staffel 5 nach München ging, musste Kontrahent und Herausforderer Christoph Kunz nach Marokko. Mälzer, der sich siegessicher war, musste aber gleich einen herben Rückschlag hinnehmen und Kunz war auch am zweifeln. Was in Folge 1 geschah und wer am Ende gewonnen hat, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Kitchen Impossible" 2020, Folge 1 gestern am 9.2.: Tim Mälzer vs. Christoph Kunz.

9. Februar: Staffel 5 startet heute mit Sternekoch Christoph Kunz

Ab heute Abend laufen auf Vox wieder neue Folgen von "Kitchen Impossible". Gast in Folge 1 ist der 2-Sternekoch Christoph Kunz. Ob er Starkoch Tim Mälzer schlagen kann? Das sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr auf Vox.

Update am 16. Januar: Start-Termin und Duelle stehen fest

Jetzt ist bekannt, wann "Kitchen Impossible" in Staffel 5 geht. Wie Vox mitteilt, werden die neuen Folgen ab dem 9. Februar immer sonntags ab 20.15 Uhr gezeigt. Auch die Duelle stehen schon fest:

Folge 1, 9.2.20: Tim Mälzer gegen Christoph Kunz

Mälzer: Bad Ragaz ( Schweiz ), München ( Deutschland )

( ), München ( ) Kunz: Wien ( Österreich ), Essaouira ( Marokko )

Folge 2, 16.2.20: Tim Mälzer gegen Franz Keller

Mälzer: Nikosia ( Zypern ), Vogtsburg im Kaiserstuhl ( Deutschland )

( ), Vogtsburg im ( ) Keller : Nuits-Saint-Georges ( Frankreich ), Dénia ( Spanien )

Folge 3, 23.2.20: Tim Mälzer gegen Haya Molcho

Mälzer: Kleinschenk ( Rumänien ), Jerusalem ( Israel )

), Jerusalem ( ) Molcho: Münstertal ( Deutschland ), Norwich ( Großbritannien )

Folge 4, 1.3.20: Tim Mälzer gegen Max Strohe

Mälzer: Nürnberg ( Deutschland ), Taschkent ( Usbekistan )

), ( ) Strohe : Bologna ( Italien ), Bornholm ( Dänemark )

Folge 5, 8.3.20: Tim Mälzer gegen Jan Hartwig

Mälzer: Wigoltingen ( Schweiz ), Wien ( Österreich )

), ( ) Hartwig: Dubai ( Vereinigte Arabische Emirate ), Saabolda ( Estland )

Folge 6, 15.3.20: Tim Mälzer gegen Martin Klein

Mälzer: Bangkok ( Thailand ), Kaysersberg ( Frankreich )

( ), ( ) Klein : Rom ( Italien ), Sevilla ( Spanien )

Folge 7, 22.3.20: Tim Mälzer gegen Steffen Henssler

Mälzer: Bad Zwischenahn ( Deutschland ), San Francisco ( USA )

( ), ( ) Henssler : Ramatuelle ( Frankreich ), Gifu ( Japan )

Folge 8, 29.3.20: Tim Mälzer gegen Tim Raue

Beide: Kitzbühel ( Österreich )

( ) Mälzer: Valencia ( Spanien )

) Raue : Rüeggisberg ( Schweiz )

Aktuelle News zu "Kitchen Impossible" 2020: Neuigkeiten zu den Folgen

Tim Mälzer wird in Staffel 5 von "Kitchen Impossible" wieder gegen andere Köche antreten und dafür um die Welt reisen. Das Konzept der Sendung: Mälzer und sein Gegner reisen in zwei verschiedene Länder und müssen dort eine Spezialität eines einheimischen Kochs nachkochen - ohne die Zutaten zu kennen. Einheimische bewerten, wie nah das Gericht dem Original kommt.

In diesem News-Blog liefern wir die Neuigkeiten rund um "Kitchen Impossible" 2020. Nach dem Start der Sendung verlinken wir hier auch auf Vorschau-Artikel und Nachberichte. (AZ)

Themen folgen