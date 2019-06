Kleiner Junge nach Sturz aus dem Fenster gestorben

Umstrittene Aktion

Hund auf Grill: Tierschutzorganisation Peta sorgt für Wirbel im Netz

Die Tierschutzorganisation Peta hat am Mittwoch in Halle an der Saale für Aufsehen gesorgt. Die Aktivisten hatten einen (vermeintlichen) Hund auf einen Grill gelegt.

Tatort

Zur Sommerpause: Ist der "Tatort" 2019 wieder besser?

Deutschlands beliebteste Fernsehreihe "Tatort" geht in Sachen Erstausstrahlungen in die Sommerpause - in einem überraschend starken Jahrgang. Oder?

Tierhotel

Fahrservice, Spa, Physiotherapie: Luxus für Haustiere in Kapstadt

In Kapstadt verwöhnt eines der größten Tierhotels seine vierbeinigen Gäste. In den Armenvierteln der Stadt fehlt es den Menschen derweil am Nötigsten.